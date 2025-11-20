Ce cotă are România să elimine Turcia şi să joace finala pentru World Cup 2026 - Antena Sport

România va avea o misiune infernală la barajul pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi live în Universul Antena. Tricolorii lui Mircea Lucescu se vor duela cu Turcia, în deplasare, iar specialiştii le consideră favorite pe gazde.
Dacă trece de Turcia, pe 26 noiembrie, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.
Ce cotă are România să elimine Turcia
Bookakerii i-au dat României o cotă de 3.65 pentru calificarea în finala barajului, în timp ce turcii lui Montella au cotă 1.29.
Pentru o victorie în 90 de minute, tricolorii au cotă 5.80, pentru un succes după prelungiri avem cotă 23.00, iar pentru o calificare după penalty-uri avem o cotă de 14.50.
În cealaltă semifinală, Slovacia are cotă 1.42 pentru o calificare în faţa Kosovo, care are cotă 2.90.
România, cotă 1.000 să câştige World Cup 2026
În contextul în care echipa lui Lucescu are în drumul spre World Cup un baraj infernal, cota oferită de specialişti la câştigarea turneului final este 1.000, la fel ca Emiratele Arabe Unite, Honduras, Arabia Saudită sau Jamaica.
Iordania şi Uzbekistan, echipe calificate deja la World Cup, au cotă 750 la cucerirea trofeului, în timp ce favorite sunt Spania (6.50), Brazilia (7.50), Anglia (8.00), Franţa (8.00), Argentina (8.00) şi Portugalia (8.00).
