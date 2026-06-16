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Fostul coleg al lui Joao Paulo, impresionat de prestaţia acestuia cu Spania la Mondial: “FCSB l-a luat cu mare discount”

Bogdan Stănescu Publicat: 16 iunie 2026, 19:37

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Fostul coleg al lui Joao Paulo, impresionat de prestaţia acestuia cu Spania la Mondial: FCSB l-a luat cu mare discount

Joao Paulo, în duel cu Lamine Yamal, în meciul Spania - Capul Verde 0-0, de la Mondial / Profimedia Images

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Paul Iacob (29 de ani), fost coleg cu Joao Paulo (28 de ani) la Oţelul, a rămas impresionat de prestaţia jucătorului FCSB-ului la meciul cu Spania de la Mondial, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Capul Verde a produs surpriza Campionatului Mondial, reuşind un egal, 0-0, cu Spania!

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Joao Paulo l-a anihilat pe superstarul Lamine Yamal şi a reuşit şi să îl dribleze la un moment dat, vedeta Barcei faultându-l.

Paul Iacob, impresionat de fostul lui coleg, Joao Paulo, după evoluţia acestuia din meciul Spania – Capul Verde 0-0, de la Mondial: “E un jucător complet. E foarte bun”

“E un jucător complet. E foarte bun. Rar se întâmplă ca stângacii să lovească mingea și cu celălalt picior, dar el o face. A și marcat cu dreptul.

Are calități fizice extraordinare. Eu spun că FCSB l-a luat cu mare discount. Cel puțin 50% a economisit cu Joao Paulo, e un jucător de Mondiale”, a declarat Paul Iacob pentru digisport.ro.

Cotat la 900.000 de euro de către transfermarkt.com şi cumpărat de FCSB de la Oţelul pentru 600.000 de euro, Joao Paulo are clauză de reziliere de 5 milioane de euro la FCSB.

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El are 42 de meciuri pentru naţionala Capului Verde, pentru care a înscris şi un gol. Pentru prestaţia lui din meciul Spania – Capul Verde 0-0, Joao Paulo a fost notat cu 6.3 din partea specialiştilor de la flashscore.com şi cu 6.8 din partea specialiştilor de la sofascore.ro.

Capul Verde va mai juca împotriva Uruguayului şi a Arabiei Saudite în grupă. Ambele meciuri vor fi transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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