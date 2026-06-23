Galeria selectă în care a intrat Cristiano Ronaldo, după ce a marcat la 41 ani cu Uzbekistan

Cristiano Ronaldo a spart gheața la Campionatul Mondial și a punctat în minutul șase al partidei dintre Portugalia și Uzbekistan. Starul portughez a devenit primul fotbalist din istorie care marchează la șase ediții ale Cupei Mondiale, dar asta nu e tot.
Fotbalistul care este legitimat în Arabia Saudită la Al-Nassr a devenit abia al doilea jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează și care este trecut de 40 de ani.
Cristiano Ronaldo, alături de Roger Milla într-un top select
Cristiano Ronaldo a punctat în sfârșit la Campionatul Mondial, portughezul reușind să trimită în plasă în partida cu Uzbekistan, după ce a fost servit excelent de Joao Cancelo.
Nu doar că a devenit singurul fotbalist din istorie care marchează la șase turneele finale, ba mai mult, CR7 a devenit abia al doilea jucător (41 de ani și 138 de zile) care punctează și care este trecut de 40 de ani.
Doar Roger Milla a mai reușit până astăzi această performanță, într-un meci contra Rusiei, la Campionatul Mondial din 1994, când avea 42 de ani și 39 de zile.
Only two players aged 40 or over have ever scored at the FIFA men’s World Cup:
◎ 42Y 39D – Roger Milla in 1994
◉ 41Y 138D – Cristiano Ronaldo in 2026
The finest of wines. 🍷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yDiIDQUU0C
— Squawka (@Squawka) June 23, 2026
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