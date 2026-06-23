Galeria selectă în care a intrat Cristiano Ronaldo, după ce a marcat la 41 ani cu Uzbekistan

Cristiano Ronaldo a spart gheața la Campionatul Mondial și a punctat în minutul șase al partidei dintre Portugalia și Uzbekistan. Starul portughez a devenit primul fotbalist din istorie care marchează la șase ediții ale Cupei Mondiale, dar asta nu e tot.

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Fotbalistul care este legitimat în Arabia Saudită la Al-Nassr a devenit abia al doilea jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează și care este trecut de 40 de ani.

Cristiano Ronaldo, alături de Roger Milla într-un top select

Cristiano Ronaldo a punctat în sfârșit la Campionatul Mondial, portughezul reușind să trimită în plasă în partida cu Uzbekistan, după ce a fost servit excelent de Joao Cancelo.

Nu doar că a devenit singurul fotbalist din istorie care marchează la șase turneele finale, ba mai mult, CR7 a devenit abia al doilea jucător (41 de ani și 138 de zile) care punctează și care este trecut de 40 de ani.

Doar Roger Milla a mai reușit până astăzi această performanță, într-un meci contra Rusiei, la Campionatul Mondial din 1994, când avea 42 de ani și 39 de zile.