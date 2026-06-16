Iranianul care a scandalizat lumea cu celebrarea sa a venit cu explicații: “E pentru toți fanii”

Mohammad Mohebi, fotbalistul de bandă din naționala Iranului, a lămurit gestul făcut după ce a înscris golul al doilea pentru țara sa în remiza cu Noua Zeelandă de la Campionatul Mondial. După ce a marcat, fotbalistul venit de la Rostov a mimat cum încarcă o armă cu mâna, după care trage spre cei din tribună.

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Partida dintre Iran și Noua Zeelandă de la Campionatul Mondial a fost extrem de spectaculoasă, însă au fost momente care din păcate au făcut ca fotbalul să cadă în plan secund. Unul dintre ele s-a produs după a doua reușită a “Team Melli”, când asiaticii au restabilit egalitatea pentru a doua oară.

Mohebi susține că nu a vrut să provoace pe nimeni cu gestul său

Mohammad Mohebi a înscris și a provocat vâlvă în online cu celebrarea sa, mimând că trage cu o armă înspre public. După meci, extrema stângă a primit ocazia să vorbească despre gestul său și a declarat că dorința sa nu a fost aceea de a instiga pe cineva.

În mod bizar, Mohebi a spus că celebrarea era îndreptată către fanii Iranului, cărora a vrut să le mulțumească.

“Doar am vrut să le mulțumesc tuturor iranienilor care trăiesc în Los Angeles. Au făcut o atmosferă extraordinară. Mi-a venit în minte acest mod de a sărbători golul și acest gest este pentru toți fanii. E doar un mod de a celebra golul, nimic mai mult“, a spus Mohebi, potrivit goal.com.