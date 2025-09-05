Lionel Messi, anunţ-şoc: "Nu cred că voi mai juca la încă o Cupă Mondială" - Antena Sport

Lionel Messi nu crede că va juca la Cupa Mondială de anul viitor. Starul lui Inter Miami a evoluat noaptea trecută pentru ultima oară pentru Argentina, la Buenos Aires. Campioana mondială a câştigat cu 3-0 meciul contra Venezuelei, iar Messi a fost autorul unei duble.
Extrem de emoţionat pe tot parcursul meciului, Messi a fost întrebat la final despre viitorul său. Atunci, campionul mondial a dat o declaraţie care i-a speriat pe argentinieni. El nu ştie în acest moment dacă va juca la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.
Lionel Messi nu ştie dacă va juca la World Cup 2026: “Încerc să rămân sincer cu mine”
Oboseala pare că îşi lasă amprenta asupra lui Messi, care nu vrea să ajungă să tragă de el pentru a evolua la World Cup 2026, dacă nu se mai simte în stare. Rămâne de văzut însă ce decizie va lua starul argentinian:
“Nu cred că voi mai juca la încă o Cupă Mondială. Cel mai logic lucru ar fi să nu nu mai prin una. Am speranţă şi sunt motivat. Trebuie să o iau zi cu zi, meci cu meci.
Anul ăsta am jucat multe meciuri. Din fericire, am putut juca din trei în trei zile. Zi de zi încerc să mă simt bine, dar, mai presus de toate, să rămân sincer în legătură cu mine. Dacă mă simt bine, mă voi bucura de fotbal. Dacă nu, aș prefera să nu fiu acolo”, a declarat Lionel Messi, citat de AS.com.
Estadio Monumental ahead of what may be Messi’s last match in Argentina:
‘Thank you for everything my captain’
pic.twitter.com/hCFfbFJ4SU
— B/R Football (@brfootball) September 4, 2025
Messi a vorbit şi despre ce a însemnat acest final de drum pentru el, fiind încântat şi uşurat de faptul că a reuşit să aibă parte, după finala câştigată în 2022, de aceeaşi iubire din partea conaţionalilor săi de care s-a bucurat pe vremea când scria istorie la Barcelona:
“Multe lucruri s-au întâmplat în toţi aceşti ani. Să pot termina aici, în acest mod, este tot ce am visat. Să pot sărbători cu oamenii mei. Ani de zile am primit atâta iubire la Barcelona şi visul meu era să am asta şi aici, în ţara mea, cu oamenii mei. Ani de zile s-au spus multe, dar rămân cu lucrurile poztitive”, a mai spus Messi.
