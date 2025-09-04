Mircea Lucescu, mesaj clar pentru Ianis Hagi. Când ar putea reveni la echipa naţională - Antena Sport

Mircea Lucescu l-a sunat pe Ianis Hagi, înainte ca mijlocaşul de 26 de ani să semneze oficial cu noul club, Alanyaspor. Internaţionalul cotat la 1.5 milioane de euro a ratat convocarea pentru dubla cu Canada şi Cipru.

Il Luce susţine că Hagi va avea nevoie de câteva luni pentru a se acomoda la noul club. Astfel că sunt şanse mici ca Ianis să fie convocat pentru meciurile din luna octombrie, cu Moldova şi Austria. El ar putea reveni în noiembrie, când tricolorii vor întâlni Bosnia şi San Marino.

Mircea Lucescu, mesaj clar pentru Ianis Hagi. Când ar putea reveni la echipa naţională

“Am vorbit cu el ieri, regretă că nu şi-a găsit echipă mai devreme, ca să fie prezent la echipa naţională. O mulţime de jucători s-au transferat în vara asta, le va fi greu să se adapteze la noua echipă, cu un nou antrenor şi cu un sistem de joc.

De aceea, trebuie să treacă trei-patru luni pentru a vedea unde au ajuns şi dacă îi favorizează acest transfer. Ianis, Coman, Puşcaş se află în situaţia asta”, a spus Lucescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Decizia luată de selecţionerul Mircea Lucescu

Pe de altă parte, Mircea Lucescu a anunţat că în amicalul cu Canada le va da minute jucătorilor care au evoluat mai puţin la echipa naţională, în mandatul său. România – Canada e vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.