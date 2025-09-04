Mircea Lucescu, mesaj clar pentru Ianis Hagi. Când ar putea reveni la echipa naţională - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Mircea Lucescu, mesaj clar pentru Ianis Hagi. Când ar putea reveni la echipa naţională

Publicat: 4 septembrie 2025, 12:40

Comentarii
Mircea Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Mircea Lucescu l-a sunat pe Ianis Hagi, înainte ca mijlocaşul de 26 de ani să semneze oficial cu noul club, Alanyaspor. Internaţionalul cotat la 1.5 milioane de euro a ratat convocarea pentru dubla cu Canada şi Cipru.

Il Luce susţine că Hagi va avea nevoie de câteva luni pentru a se acomoda la noul club. Astfel că sunt şanse mici ca Ianis să fie convocat pentru meciurile din luna octombrie, cu Moldova şi Austria. El ar putea reveni în noiembrie, când tricolorii vor întâlni Bosnia şi San Marino.

“Am vorbit cu el ieri, regretă că nu şi-a găsit echipă mai devreme, ca să fie prezent la echipa naţională. O mulţime de jucători s-au transferat în vara asta, le va fi greu să se adapteze la noua echipă, cu un nou antrenor şi cu un sistem de joc.

De aceea, trebuie să treacă trei-patru luni pentru a vedea unde au ajuns şi dacă îi favorizează acest transfer. Ianis, Coman, Puşcaş se află în situaţia asta”, a spus Lucescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Decizia luată de selecţionerul Mircea Lucescu

Pe de altă parte, Mircea Lucescu a anunţat că în amicalul cu Canada le va da minute jucătorilor care au evoluat mai puţin la echipa naţională, în mandatul său. România – Canada e vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

“Oricum trebuia să facem un meci, FIFA nu permite niciunei echipe să stea, să aibă un avantaj de câteva zile. Mi-ar fi convenit să mai am câteva zile de pregătire.

E un meci util, pentru că vom vedea şi câţiva jucători mai noi, altfel e foarte greu în meciurile oficiale să titularizezi nişte jucători. Este binevenit. Şi ăsta, şi meciul cu Moldova, din acest punct de vedere.

Am încercat să echilibrez. Am încercat să le dau şi posibilitatea unor jucători de la tineret, care au fost la turneul final, să vină la prima echipă. 4 jucători au fost promovaţi. Din păcate, aseară, la antrenament, s-a accidentat Borza, pe care aş fi vrut să îl văd la meciul cu Canada. În locul lui a venit Chipciu. Mi-a fost foarte greu să găsesc un fundaş stânga în campionatul României. Ar fi trebuit să îl iau pe Ştefan de la Craiova”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu în exclusivitate pentru Antena Sport.

Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
