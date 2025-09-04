Decizia luată de selecţionerul Mircea Lucescu înaintea partidei României cu Canada! - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a anunţat o decizie importantă înaintea amicalului “de lux” cu Canada. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Mircea Lucescu a transmis că are de gând să folosească şi alţi jucători, faţă de cei pe care îi vedem în mod normal la naţională, în partida cu Canada. Accidentarea lui Borza i-a dat planurile peste cap. Jucătorul Rapidului ar fi prins cu siguranţă minute în partida cu Canada.
Mircea Lucescu, despre meciul cu Canada: “Vom vedea şi jucători mai noi”
“(n.r: La ce să ne aşteptăm de la amicalul acesta cu Canada şi cât de folositor va fi în perspectiva meciului cu Cipru, oficial?) Oricum trebuia să facem un meci, FIFA nu permite niciunei echipe să stea, să aibă un avantaj de câteva zile. Mi-ar fi convenit să mai am câteva zile de pregătire.
E un meci util, pentru că vom vedea şi câţiva jucători mai noi, altfel e foarte greu în meciurile oficiale să titularizezi nişte jucători. Este binevenit. Şi ăsta, şi meciul cu Moldova, din acest punct de vedere.
Am încercat să echilibrez. Am încercat să le dau şi posibilitatea unor jucători de la tineret, care au fost la turneul final, să vină la prima echipă. 4 jucători au fost promovaţi. Din păcate, aseară, la antrenament, s-a accidentat Borza, pe care aş fi vrut să îl văd la meciul cu Canada. În locul lui a venit Chipciu. Mi-a fost foarte greu să găsesc un fundaş stânga în campionatul României. Ar fi trebuit să îl iau pe Ştefan de la Craiova”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu în exclusivitate pentru Antena Sport.
Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Selecţionerul Mircea Lucescu l-a chemat de urgenţă la naţională pe Alex Chipciu, după accidentarea lui Andrei Borza. Anterior, Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară şi a ratat partidele cu Canada şi Cipru. În locul lui Bîrligea, Mircea Lucescu nu a chemat pe nimeni la echipa naţională.
Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundaşi
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alex Chipciu (U Cluj, 48/6)
Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
