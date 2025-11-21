Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Rednic nu s-a mai abţinut când a văzut gestul lui Drăguş: "E un tip mai dezordonat la nivelul capului" - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Mircea Rednic nu s-a mai abţinut când a văzut gestul lui Drăguş: “E un tip mai dezordonat la nivelul capului”

Mircea Rednic nu s-a mai abţinut când a văzut gestul lui Drăguş: “E un tip mai dezordonat la nivelul capului”

Publicat: 21 noiembrie 2025, 9:31

Comentarii
Mircea Rednic nu s-a mai abţinut când a văzut gestul lui Drăguş: E un tip mai dezordonat la nivelul capului

Mircea Rednic, în timpul unui interviu - Antena Sport

Mircea Rednic a vorbit despre cartonaşul roşu încasat de Denis Drăguş în Bosnia – România 3-1, la doar două minute după ce fusese trimis pe teren de Mircea Lucescu în locul lui Daniel Bîrligea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rămâne de văzut dacă Drăguş va fi suspendat pentru meciul cu Turcia, dar şi dacă Mircea Lucescu îl va convoca pentru meciurile de baraj din martie 2026, după ce l-a criticat în urma eliminării.

Mircea Rednic: “Drăguş e un tip mai dezordonat la nivelul capului”

“Nu pot să-l acuz. Nu ştiu ce a vrut să facă. El e un tip mai dezordonat la nivelul capului. Păcat că nu era momentul să facă acrobaţia asta. Nu a văzut, dar trebuia să fie mult mai atent.

Toată lumea a avut de suferit, inclusiv el. A lăsat echipa în 10 şi nu joacă la primul meci. E un jucător care poate aduce ceva, are calitate”, a spus Rednic.

Rednic: Lucescu îi cunoaşte bine pe turci

Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00. Dacă trecem de turci, vom evolua în deplasare pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.

Reclamă
Reclamă

“E greu, jucăm în deplasare. Îi cunoaşte bine. Noi pe toţi îi cunoaştem bine, dar nu prea reuşim să-i batem. Toatee erau echipe bune. Va fi greu. El nu a declarat că o să plece. Eu sunt ferm convins că Mircea Lucescu va rămâne.

Trebuie să o scoată la capăt, pentru el mi-aş dori, ţinând cont despre ce s-a scris despre el, cum l-aţi atacat, s-a dus respectul. Voi aţi analizat şi jocul şi rezultatele, care nu sunt în favoarea lui. Pentru el, mi-aş dori să treacă de Turcia, după care mai vedem”, a spus Mircea Rednic.

Permis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAIPermis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Al şaselea oraş din România care renunţă la artificiile de Revelion. Motivul invocat de autorităţi
Observator
Al şaselea oraş din România care renunţă la artificiile de Revelion. Motivul invocat de autorităţi
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
Fanatik.ro
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
12:49
FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca oltenilor
12:37
Decizia importantă luată de turci după ce au aflat că vor întâlni România la barajul crucial pentru World Cup 2026
12:32
Gică Hagi, în presa din Istanbul: “Voi avea un tricou făcut cu sigla României pe inimă și sigla Turciei”
11:57
Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale la Mercedes
11:52
Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!”
11:35
Naționala României se va duela cu Slovacia sau Kosovo în martie, chiar dacă pierde cu Turcia
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 6 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!