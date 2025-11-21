Mircea Rednic nu s-a mai abţinut când a văzut gestul lui Drăguş: "E un tip mai dezordonat la nivelul capului" - Antena Sport

Mircea Rednic a vorbit despre cartonaşul roşu încasat de Denis Drăguş în Bosnia – România 3-1, la doar două minute după ce fusese trimis pe teren de Mircea Lucescu în locul lui Daniel Bîrligea.
Rămâne de văzut dacă Drăguş va fi suspendat pentru meciul cu Turcia, dar şi dacă Mircea Lucescu îl va convoca pentru meciurile de baraj din martie 2026, după ce l-a criticat în urma eliminării.
Mircea Rednic: “Drăguş e un tip mai dezordonat la nivelul capului”
“Nu pot să-l acuz. Nu ştiu ce a vrut să facă. El e un tip mai dezordonat la nivelul capului. Păcat că nu era momentul să facă acrobaţia asta. Nu a văzut, dar trebuia să fie mult mai atent.
Toată lumea a avut de suferit, inclusiv el. A lăsat echipa în 10 şi nu joacă la primul meci. E un jucător care poate aduce ceva, are calitate”, a spus Rednic.
Rednic: Lucescu îi cunoaşte bine pe turci
Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00. Dacă trecem de turci, vom evolua în deplasare pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.
“E greu, jucăm în deplasare. Îi cunoaşte bine. Noi pe toţi îi cunoaştem bine, dar nu prea reuşim să-i batem. Toatee erau echipe bune. Va fi greu. El nu a declarat că o să plece. Eu sunt ferm convins că Mircea Lucescu va rămâne.
Trebuie să o scoată la capăt, pentru el mi-aş dori, ţinând cont despre ce s-a scris despre el, cum l-aţi atacat, s-a dus respectul. Voi aţi analizat şi jocul şi rezultatele, care nu sunt în favoarea lui. Pentru el, mi-aş dori să treacă de Turcia, după care mai vedem”, a spus Mircea Rednic.
