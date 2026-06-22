Presa din Argentina exultă după ce Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: “Abia a început!”

Leo Messi a reuşit să marcheze în partida dintre Argentina şi Austria, iar astfel a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 17 goluri.

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Atacantul sud-american a finalizat cu sânge rece o fază de atac rapidă pentru echipa sa, cu un şut din careu, cu piciorul stâng, asta după ce în startul confruntării a ratat o lovitură de la 11 metri.

Ce scrie presa din Argentina după ce Leo Messi a intrat în istoria Cupei Mondiale

Reacţiile după golul istoric marcat de Leo Messi nu au întârziat să apară, iar jurnaliştii din ţara natală au avut imediat cuvinte de laudă pentru elevii lui Lionel Scaloni.

”Superb: o fază excelentă a Argentinei pe flancul stâng, o pasă înapoi a lui Medina pe care Almada a lăsat-o să treacă, iar Leo a marcat cu stângul, ducând scorul la 1-0 și stabilind un record absolut: cel mai bun marcator din istoria Cupelor Mondiale”, au scris cei de la Ole.

Lionel Messi a intrat în istoria Cupei Mondiale

Performanţa decarului este, fără discuţii, un idol pentru cei din ţara sa, drept dovadă cuvintele frumoase care îi sunt adresate.