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Programul zilei a 13-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile transmise pe Antena 1 și live în AntenaPLAY

Alex Masgras Publicat: 23 iunie 2026, 7:31

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Programul zilei a 13-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile transmise pe Antena 1 și live în AntenaPLAY

Cristiano Ronaldo, în timpul meciului dintre Portugalia şi RD Congo / Profimedia

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Campionatul Mondial continuă cu ziua a 13-a, ziua în care se vor disputa ultimele meciuri din etapa a doua a fazei grupelor. Nume mari vor intra pe teren în această zi, când se vor disputa cele patru meciuri din grupele K şi L, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Spectacolul începe la ora 20:00, atunci când vedetele Portugaliei vor încerca să îşi ia revanşa, după remiza ruşinoasă din primul meci, contra RD Congo. Anglia, Ghana şi Croaţia joacă şi ele în ziua cu numărul 13 de la Cupa Mondială.

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Programul zilei a 13-a de la Campionatul Mondial 2026

Cristiano Ronaldo a fost ţinta criticilor după remiza înregistrată de Portugalia, în meciul cu RD Congo. Starul de 41 de ani vrea să demonstreze acum în meciul cu Uzbekistan, mai ales după ce toţi rivalii săi, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland şi Harry Kane s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor.

Anglia, echipă care a făcut spectacol în meciul cu Croaţia, din prima etapă, vine după o deplasare lungă, de la Dallas la Boston, acolo unde o aşteaptă Ghana, de la ora 23:00. Africanii au câştigat şi ei în prima etapă, în mod dramatic, meciul cu Panama, scor 1-0, graţie unui gol marcat de Yirenkyi în minutul 90+5.

De la ora 02:00, Panama şi Croaţia, cele două învinse ale grupei L, se vor întâlni la Toronto. Croaţia, vicecampioană mondială în 2018 şi ocupanta locului 3 în 2022, are mare nevoie de victorie, pentru a spera în continuare la calificarea în 16-imi.

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În Mexic, Columbia şi RD Congo se întâlnesc în ultimul meci al zilei şi ultimul din etapa cu numărul 2 a fazei grupelor de la Cupa Mondială. Dacă africanii vin după un rezultat istoric, 1-1 cu Portugalia, Columbia a câştigat meciul de debut, scor 3-1 cu Uzbekistan. Sud-americanii au astfel şansa de a obţine calificarea în 16-imi încă din etapa a doua, în cazul unui succes.

Programul zilei cu numărul 13 de la Cupa Mondială 2026

  • Portugalia – Uzbekistan (20:00)
  • Anglia – Ghana (23:00)
  • Panama – Croaţia (02:00)
  • Columbia – RD Congo (05:00)
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