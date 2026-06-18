Remarcaţii primei runde de la Cupa Mondială. Leo Messi, în top, urmat de alte staruri şi un jucător surpriză

Prima etapă din cadrul grupelor Cupei Mondiale s-a încheiat şi am avut parte de momente de spectacol, rezultate surprinzătoare şi prestaţii fabuloase din partea starurilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portugalia şi Spania au fost formaţiile care au dezamăgit prin jocul arătat, iar Cristiano Ronaldo rămâne în continuare dator după ce nu a reuşit să înscrie în duelul terminat egal contra celor din Congo.

Jucătorii care au făcut spectacol în prima rundă de la Cupa Mondială 2026. Messi, Haaland sau Mbappe sunt printre remarcaţi

Au existat însă alte staruri care şi-au pus deja amprenta pe această Cupă Mondială. Kylian Mbappe a fost primul care a deschis balul cu o dublă superbă în victoria Franţei contra celor din Senegal, 3-1. A venit la câteva ore un răspuns din partea atacantului lui Manchester City, Erling Haaland. Acesta a dat şi el tot două goluri în victoria Norvegiei, 4-1, contra celor din Irak.

Leo Messi nu s-a lăsat nici el mai prejos şi a fost MVP-ul duelului dintre Argentina şi Algeria. Sud-americanul a dat un hat-trick şi este în acest moment golgheterul turneului după prima etapă din faza grupelor. Nu în ultimul rând, Harry Kane şi naţionala Angliei au arătat că nu degeaba formaţia din Albion este considerată una dintre favorite.

Atacantul de la Bayern a reuşit să puncteze de două ori în victoria cu Croaţia, 4-2, şi continuă cursa pentru Balonul de Aur. Avem un remarcat şi la nivel defensiv. Vozinha, portarul de 40 de ani al celor din Capul Verde, are şi el una dintre cele mai mari note de la Cupa Mondială de până acum, conform FotMob.