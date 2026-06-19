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“Unii poate cred că sunt nebun”. Naționala care e gata să provoace un nou șoc la Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 19 iunie 2026, 22:38

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Unii poate cred că sunt nebun. Naționala care e gata să provoace un nou șoc la Cupa Mondială

Suporterii lui Haiti / Profimedia

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Cupa Mondială din 2026 a fost deja marcată de un șoc imens prin scorul partidei dintre Spania și Capul Verde, 0-0, însă un jucător din Haiti speră ca și naționala sa să ofere un rezultat extrem de surprinzător. Formația din Marea Caraibilor o înfruntă pe Brazilia în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar atacantul Frantzdy Pierrot speră să obțină cele trei puncte în confruntarea din Grupa C.

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Brazilia și Haiti se vor înfrunta curând la Philadelphia în etapa a doua a grupelor de la Cupa Mondială, iar sud-americanii pornesc din postura de mari favoriți. “Selecao” e obligată să câștige mai ales după ce a remizat cu Maroc în prima etapă, însă insularii nu vor să cedeze ușor.

Haiti vrea să facă surpriza cu Brazilia

Într-un interviu acordat pentru publicația Marca, atacantul haitian Frantzdy Pierrot și-a exprimat dorința ca el și colegii săi să producă o mare surpriză la Cupa Mondială și să facă egal cu jucătorii lui Carlo Ancelotti. Fotbalistul împrumutat în iarnă de AEK Atena la Rizespor mizează pe faptul că dacă RD Congo a reușit să încurce Portugalia, atunci și Haiti ar putea să scoată un rezultat favorabil contra brazilienilor.

Unii poate cred că sunt nebun, dar eu am încredere în echipa mea. Dacă RD Congo a făcut-o în fața Portugaliei, de ce Haiti nu ar putea să o facă în fața Braziliei“, a spus atacantul haitian.

Frantzdy Pierrot, atacantul naționalei din Haiti / Profimedia
Frantzdy Pierrot, atacantul naționalei din Haiti / Profimedia

În cazul în care dorința lui Pierrot ar deveni realitate, atunci misiunea brazilienilor la Cupa Mondială s-ar complica serios, ținând cont că ar ajunge la doar două puncte în două etape, cu un meci contra Scoției de disputat în runda a treia.

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Haiti, naționala lui Pierrot, a cedat cu greu în prima etapă de la Cupa Mondială contra britanicilor, unicul gol al meciului fiind marcat de John McGinn.

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