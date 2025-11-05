„Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena - Antena Sport

Ștefan Baiaram a prefațat duelul dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova, din etapa a treia a grupei de Conference League. Mijlocașul a dezvăluit că a dat uitării conflictul avut cu Mirel Rădoi înaintea meciului cu Noah, atunci când a fost exclus din lot.
Baiaram a declarat că nu a existat nicio problemă la echipă și se simte puternic înaintea duelului cu austriecii. Partida se va disputa joi, de la ora 22:00.
Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena
„Au fost foarte multe discuții, care nu-și aveau rostul. Nu a fost niciun fel de problemă, din punctul meu de vedere.
Acum suntem focusați pentru meciul de mâine (n.r. joi). Am urmărit Rapid Viena, Mister ne-a pus un clip pe grupul nostru. Este o echipă bătăioasă, care joacă fotbal puternic, care se bazează pe dueluri unu contra unu, dar nu sunt de nebătut.
Mă simt foarte puternic și sper să-mi ajut echipa să câștigăm”, a declarat Ștefan Baiaram, conform digisport.ro, înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova.
De asemenea, Baiaram se așteaptă ca partida de la Viena să fie una extrem de dificilă pentru olteni. Echipa lui Mirel Rădoi are un singur punct în grupă, după primele două etape disputate.
„Ne așteaptă un meci dificil, cu o echipă foarte bună. Sperăm să câștigăm și să obținem prima victorie în grupele Conference League.
Nu cred că e vorba de trac. Primul meci, cel cu Rakov, am făcut un meci mai modest, apoi, în al doilea, cu Noah, acasă, trebuia să câștigăm clar, am fost mult mai buni, dar am luat un punct, așa că sperăm să câștigăm acum”, a mai spus Ștefan Baiaram.
