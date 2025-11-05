„Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena - Antena Sport

Ștefan Baiaram a prefațat duelul dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova, din etapa a treia a grupei de Conference League. Mijlocașul a dezvăluit că a dat uitării conflictul avut cu Mirel Rădoi înaintea meciului cu Noah, atunci când a fost exclus din lot.

Baiaram a declarat că nu a existat nicio problemă la echipă și se simte puternic înaintea duelului cu austriecii. Partida se va disputa joi, de la ora 22:00.

Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena

„Au fost foarte multe discuții, care nu-și aveau rostul. Nu a fost niciun fel de problemă, din punctul meu de vedere.

Acum suntem focusați pentru meciul de mâine (n.r. joi). Am urmărit Rapid Viena, Mister ne-a pus un clip pe grupul nostru. Este o echipă bătăioasă, care joacă fotbal puternic, care se bazează pe dueluri unu contra unu, dar nu sunt de nebătut.

Mă simt foarte puternic și sper să-mi ajut echipa să câștigăm”, a declarat Ștefan Baiaram, conform digisport.ro, înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova.