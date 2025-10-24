Rijeka – Sparta Praga 1-0. Meciul, reluat din repriza a doua după ce a fost întrerupt joi din pricina vremii - Antena Sport

Echipa croată Rijeka a dispus vineri, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea cehă Slavia Praga, în etapa a doua din Conference League.
Întrerupt joi seara din cauza ploii torenţiale, meciul dintre Rijeka şi Sparta Praga s-a reluat vineri, pe arena Rujevica, începând cu minutul 46, de la scorul 0-0.
Daniel Adu-Adjei a marcat pentru gazde, în minutul 75, din pasa lui Orec, iar acelaşi jucător a primit penalty în minutul 90, dar arbitrul a schimbat decizia după verificarea VAR şi Rijeka a obţinut prima victorie din actuala stagiune a grupei Conference League, 1-0 cu Sparta Praga.
