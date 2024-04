Scandal în Italia! Antrenorul Fiorentinei a sărutat pe gură o jurnalistă! Fiecare dintre ei e căsătorit cu o altă persoană! - Antena Sport

Antrenorul Fiorentinei, Vincenzo Italiano, i-a spus câteva cuvinte la ureche jurnalistei, înainte de a o săruta sub privirile discrete ale unei camere de luat vederi.

Sărutul a provocat o oarecare agitaţie de cealaltă parte a Alpilor, având în vedere că cei doi sunt căsătoriţi, şi nu unul cu celălalt, notează sofoot.com, potrivit news.ro.

Reclamă

Luis Rubiales a declanşat un scandal uriaş după ce a sărutat-o pe Jennifer Hermoso!

Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, a declanşat nu cu mult timp în urmă un scandal uriaş după ce a sărutat-o pe jucătoarea din naţionala feminină a Spaniei, Jennifer Hermoso.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, transmitea în social media că Luis Rubiales a stricat sărbătoarea echipei Spaniei prin ce a făcut la ceremonia de premiere.

Vincenzo Italiano qui célèbre le but de Biraghi en allant embrasser la journaliste Sky Sport Vanessa Leonardi 😂😂😂

Leurs conjoints respectifs ont dû sûrement apprécier ce moment… pic.twitter.com/HoKI2oTGQ1

— TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) April 19, 2024 Reclamă 4 / 0/3 Gianni Infantino: „Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată” „Organele disciplinare ale FIFA şi-au asumat imediat responsabilitatea şi au luat măsurile necesare. Procedurile disciplinare îşi vor continua cursul legitim. Aceasta este ultima zi a lunii în care Spania a fost încoronată pentru prima dată câştigătoare a Cupei Mondiale de fotbal feminin. Din păcate, însă, binemeritata sărbătoare a acestor campioane magnifice a fost stricată de ceea ce s-a întâmplat după fluierul final. Şi de ceea ce a continuat să se întâmple în zilele următoare. Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Dar s-a întâmplat, iar organele disciplinare ale FIFA şi-au asumat imediat responsabilitatea şi au luat măsurile necesare. Procedurile disciplinare îşi vor continua cursul legitim. Din partea noastră, ar trebui să continuăm să ne concentrăm asupra modului în care să sprijinim în continuare femeile şi fotbalul feminin în viitor, atât pe teren, cât şi în afara lui. Susţinând adevăratele valori şi respectând jucătoarele ca persoane, precum şi pentru performanţele lor fantastice. Aceasta a fost cea mai bună şi cea mai frumoasă Cupă Mondială feminină FIFA din toate timpurile, un turneu care a fost #BeyondGreatness. Felicitări tuturor participantelor, dar felicitări speciale Spaniei! Felicitări campioanelor lumii!”, a transmis preşedintele FIFA, Gianni Infantino, pe reţelele de socializare, legat de incidentul în care au fost implicaţi Rubiales şi Hermoso. Luis Rubiales a fost arestat! Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal a fost ridicat de pe aeroport Luis Rubiales a fost arestat chiar pe aeroportul din Madrid. Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal este anchetat pentru presupuse fapte de corupţie. Reclamă

Rubiales, care a fost suspendat după scandalul uriaş de la Cupa Mondială de fotbal feminin, acolo unde a sărutat-o pe Jenny Hermoso, a revenit după o lună de zile din Republica Dominicană.

Luis Rubiales a fost arestat de poliţia spaniolă imediat ce a aterizat la Madrid, miercuri dimineaţă. Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF) este anchetat pentru presupuse fapte de corupţie.

Abia sosit pe aeroportul Barajas de la periferia Madridului, Luis Rubiales a fost arestat miercuri de poliţia spaniolă, informează El Mundo. Revenit cu câteva zile mai devreme decât era prevăzut din Republica Dominicană, unde a stat timp de o lună, fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF) este cercetat pentru presupuse infracţiuni de corupţie în afaceri, administrare neloială, spălare de bani şi apartenenţă la o organizaţie criminală.

„Am revenit pentru a spune că este o minciună”

Arestat în avion, potrivit La Sexta, Rubiales a fost escortat de agenţi de la UCO, o secţie a poliţiei judiciare spaniole, şi apoi a urcat într-o dubă neagră care îl aştepta pe pista aeroportului din Madrid.

După 11 percheziţii care au inclus locuinţa sa şi sediul RFEF la sfârşitul lunii martie, autorităţile spaniole au percheziţionat luni şi locuinţa liderului spaniol din Republica Dominicană.

„Am revenit pentru a spune că este o minciună să spui că am primit mită cu apartamente şi o echipă de baseball aici (în Republica Dominicană). Au spus că am avut o echipă de baseball, nu ştiu dacă au vrut să spună că am deturnat bani în vreun fel”, a declarat Rubiales pentru La Sexta, într-un interviu în care s-a declarat nevinovat.

Ancheta actuală survine în urma unor înregistrări audio ale unor conversaţii între Rubiales – deja implicat într-un caz de agresiune sexuală – şi Piqué, care au fost divulgate în 2022. Acestea menţionau comisioane de mai multe milioane de euro plătite de Arabia Saudită.

Recomandări Scandal în Italia!

Antrenorul Fiorentinei a sărutat pe gură o jurnalistă!

Cine va câştiga Liga Campionilor în acest sezon? Real Madrid Bayern Munchen PSG Borussia Dortmund Vezi rezultatele Loading ... Loading ...