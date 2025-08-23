Cum a comentat Mircea Lucescu demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „E nevoie de un suflu nou” - Antena Sport

Mircea Lucescu a oferit o reacție clară, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj. Antrenorul a luat această decizie după ce clujenii au fost umiliți da Hacken, scor 2-7.

Mircea Lucescu a subliniat că unui antrenor îi este dificil să se „agațe” de un viitor nesigur la echipă, ținând cont de eșecul dezastruos suferit de clujeni. Selecționerul a transmis că la formația din Gruia e nevoie de un suflu nou.

Cum a comentat Mircea Lucescu demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj

„Nu ne așteptam la rezultatul Clujului, dar în viața unei echipe se întâmplă și astfel de momente. (n.r. a fost cutremur) Da. Când vezi că lucrurile nu merg, te retragi și faci tot posibilul să nu fii umilit, dar meciul a continuat să fie deschis, cu spații extraordinar de mari.

Pe un teren cu iarbă artificială, jocul devine mult mai rapid și cine e obișnuit cu așa ceva are un avantaj mare, din păcate pentru Dan și pentru CFR Cluj. Știu că Dan Petrescu și-a dat demisia, pesemne că și-a dat seama că e un moment delicat și pentru el, dar și pentru echipă.

(n.r. e un cutremur că și-a dat demisia) Este, e foarte greu pentru un antrenor să accepte o asemenea situație, foarte puțini se mai agață de un viitor nesigur. E nevoie de un suflu nou, de un alt mod de a gândi, poate și de alte metode de pregătire”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.