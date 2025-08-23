Închide meniul
Cum a comentat Mircea Lucescu demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „E nevoie de un suflu nou” - Antena Sport

Home | Fotbal | Cum a comentat Mircea Lucescu demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „E nevoie de un suflu nou”

Cum a comentat Mircea Lucescu demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „E nevoie de un suflu nou”

Publicat: 23 august 2025, 13:53

Cum a comentat Mircea Lucescu demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: E nevoie de un suflu nou”

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu a oferit o reacție clară, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj. Antrenorul a luat această decizie după ce clujenii au fost umiliți da Hacken, scor 2-7. 

Mircea Lucescu a subliniat că unui antrenor îi este dificil să se „agațe” de un viitor nesigur la echipă, ținând cont de eșecul dezastruos suferit de clujeni. Selecționerul a transmis că la formația din Gruia e nevoie de un suflu nou. 

Cum a comentat Mircea Lucescu demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj 

Nu ne așteptam la rezultatul Clujului, dar în viața unei echipe se întâmplă și astfel de momente. (n.r. a fost cutremur) Da. Când vezi că lucrurile nu merg, te retragi și faci tot posibilul să nu fii umilit, dar meciul a continuat să fie deschis, cu spații extraordinar de mari. 

Pe un teren cu iarbă artificială, jocul devine mult mai rapid și cine e obișnuit cu așa ceva are un avantaj mare, din păcate pentru Dan și pentru CFR Cluj. Știu că Dan Petrescu și-a dat demisia, pesemne că și-a dat seama că e un moment delicat și pentru el, dar și pentru echipă. 

(n.r. e un cutremur că și-a dat demisia) Este, e foarte greu pentru un antrenor să accepte o asemenea situație, foarte puțini se mai agață de un viitor nesigur. E nevoie de un suflu nou, de un alt mod de a gândi, poate și de alte metode de pregătire”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro. 

CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu 

CFR Cluj a anunțat oficial plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul și-a anunțat demisia după ce clujenii au fost umiliți de Hacken, scor 2-7, în manșa tur a confruntării din play-off-ul Conference League.  

„Mulțumim pentru tot, Dan Petrescu!  

În urma rezultatului de joi seară, tehnicianul Dan Petrescu și-a înaintat demisia din funcția de antrenor principal al echipei noastre, aceasta fiind acceptată de conducerea clubului CFR 1907 Cluj.  

Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei noastre pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, reușind să readucă Cupa României la Cluj după 9 ani – cel de-al șaselea trofeu câștigat alături de CFR.  

Îți mulțumim, Mister, pentru munca depusă de-a lungul celor patru mandate în calitate de antrenor al CFR-ului și îți dorim multă sănătate!”, a anunțat CFR Cluj, pe paginile oficiale ale clubului. 

