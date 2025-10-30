Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după 1-1 cu Petrolul: „Îți tremură picioarele” - Antena Sport

UTA Arad a obținut un rezultat de egalitate în prima etapă a grupelor Cupei României, scor 1-1 cu Petrolul Ploiești. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a ajuns la nouă partide consecutive fără victorie.

După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne” a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi, cei vizați fiind în primul rând cei care au intrat de pe bancă.

Adrian Mihalcea și-a mitraliat jucătorii după remiza cu Petrolul

UTA Arad nu a mai câștigat un meci din 26 august, de la acel duel din play-off contra celor de la Steaua București. Venită după o înfrângere drastică pe terenul celor de la FCSB, arădenii au întâlnit Petrolul.

În primul joc din grupele Cupei României, formația care evoluează pe Arena Francisc von Neumann a obținut doar un rezultat de egalitate contra grupării lui Eugen Neagoe. După fluierul final, Mihalcea nu și-a iertat jucătorii.

„Am văzut o primă repriză cu o echipă unită, cu o atitudine bună, cu plăcere de joc. În a doua repriză am făcut 5 schimbări necesare pentru meciul care va urma în 3 zile și nu au fost deloc de ajutor. Am introdus jucători cu experiență, care să continue munca făcută de ceilalți în prima repriză și parcă au făcut împotriva lor.