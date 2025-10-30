Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după 1-1 cu Petrolul: „Îți tremură picioarele” - Antena Sport

UTA Arad a obținut un rezultat de egalitate în prima etapă a grupelor Cupei României, scor 1-1 cu Petrolul Ploiești. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a ajuns la nouă partide consecutive fără victorie.
După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne” a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi, cei vizați fiind în primul rând cei care au intrat de pe bancă.
Adrian Mihalcea și-a mitraliat jucătorii după remiza cu Petrolul
UTA Arad nu a mai câștigat un meci din 26 august, de la acel duel din play-off contra celor de la Steaua București. Venită după o înfrângere drastică pe terenul celor de la FCSB, arădenii au întâlnit Petrolul.
În primul joc din grupele Cupei României, formația care evoluează pe Arena Francisc von Neumann a obținut doar un rezultat de egalitate contra grupării lui Eugen Neagoe. După fluierul final, Mihalcea nu și-a iertat jucătorii.
„Am văzut o primă repriză cu o echipă unită, cu o atitudine bună, cu plăcere de joc. În a doua repriză am făcut 5 schimbări necesare pentru meciul care va urma în 3 zile și nu au fost deloc de ajutor. Am introdus jucători cu experiență, care să continue munca făcută de ceilalți în prima repriză și parcă au făcut împotriva lor.
E de neînțeles. Nu e ok ce se întâmplă. Le-am tras un semnal de alarmă. Dacă vor înțelege, bine, dacă nu, există posibilitatea să joc cu același 11 tot meciul. Trece un meci, trec doi, iei de două ori 4-0, îți tremură picioarele și neîncrederea apasă”.
Adrian Mihalcea: „Mai rău de atât nu știu ce se poate întâmpla”
„E doar un punct câștigat, e o grupă dificilă, dar cu două victorii de poți califica. Problema noastră e alta. Ne dorim să trecem peste această perioadă. Am ajuns la cota 0. Mai rău de atât nu știu ce se poate întâmpla. E important ce se va întâmpla în campionat.
Dacă vrem să dramatizăm, putem spune că urmează un meci ca o finală. E un meci important, cu o echipă care a jucat de la egal la egal cu două pretendente la titlu. Suntem bărbați, avem tăria de caracter să ne gândim la ce va fi înainte. Obiectul este să obținem cele 3 puncte”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.
