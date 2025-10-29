Denis Alibec, primul gol de la revenirea la FCSB! A spart gheaţa după un penalty controversat - Antena Sport

Denis Alibec a aşteptat câteva luni până la primul său gol de la revenirea la FCSB. Atacantul de 34 de ani s-a întors în vară, dar a marcat primul său gol abia în meciul din Cupa României, contra celor de la Gloria Bistriţa.
În minutul 26, Denis Alibec a deschis scorul după ce a înscris dintr-un penalty controversat obţinut de Adrian Şut.
Denis Alibec a marcat în Gloria Bistriţa – FCSB
În minutul 24 al partidei de la Bistriţa, Adrian Şut a căzut în careul gazdelor, după o intervenţie a lui Bambock. Jucătorul bistriţenilor a ajuns târziu la minge, iar arbitrul a decis să acorde lovitură de la 11 metri pentru campioana României.
La acest meci din Cupa României, care se dispută între o echipă din Liga 2 şi una din Liga 1, nu există sistem VAR, ceea ce înseamnă că deciziile luate de arbitru pe teren nu mai pot fi întoarse.
Denis Alibec a revenit la FCSB vara aceasta din postura de jucător liber de contract, după ce a jucat ultima oară la Farul Constanţa. Începutul de sezon nu a fost aşa cum s-a aşteptat atacantul de 34 de ani.
Accidentările şi un conflict cu fanii FCSB-ului, la finalul meciului cu Metaloglobus, au făcut ca revenirea lui Denis Alibec să nu fie una pe măsură. El a evoluat în 12 meciuri până acum şi, până la golul cu Gloria Bistriţa, el şi-a mai trecut în cont doar o pasă decisivă în victoria din Europa League cu Go Ahead Eagles.
În minutul 45, Denis Alibec a reuşit o nouă pasă de gol. El l-a servit perfect pe Mamadou Thiam, cel care a dus scorul la 2-0.
Echipele de start în Gloria Bistriţa – FCSB
- GLORIA BISTRIȚA (3-4-3): Raul Avram – Ieșeanu, Burdeț (cpt.), Vișinar – R. Mogoș, Bambock, F. Cristea, Șofroni – Effiom, Jimmy King Otega, Peter.Rezerve: Greab – Chukwu, Cavar, Chiorean, Pîrvulescu, V. Alexandru, Salka, Mensah.
Antrenor: Nicolae Grigore
- FCSB (4-2-3-1): Zima – Graovac, Ngezana, Dăncuș, Kiki – Edjouma, Șut – Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam – Alibec. Rezerve: Udrea – Bîrligea, Tănase, Politic, Cercel, Pantea, Radunovic, Alhassan, Stoian.
Antrenor: Elias Charalambous
