Denis Alibec, primul gol de la revenirea la FCSB! A spart gheaţa după un penalty controversat - Antena Sport

Denis Alibec a aşteptat câteva luni până la primul său gol de la revenirea la FCSB. Atacantul de 34 de ani s-a întors în vară, dar a marcat primul său gol abia în meciul din Cupa României, contra celor de la Gloria Bistriţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 26, Denis Alibec a deschis scorul după ce a înscris dintr-un penalty controversat obţinut de Adrian Şut.

Denis Alibec a marcat în Gloria Bistriţa – FCSB

În minutul 24 al partidei de la Bistriţa, Adrian Şut a căzut în careul gazdelor, după o intervenţie a lui Bambock. Jucătorul bistriţenilor a ajuns târziu la minge, iar arbitrul a decis să acorde lovitură de la 11 metri pentru campioana României.

La acest meci din Cupa României, care se dispută între o echipă din Liga 2 şi una din Liga 1, nu există sistem VAR, ceea ce înseamnă că deciziile luate de arbitru pe teren nu mai pot fi întoarse.

Denis Alibec a revenit la FCSB vara aceasta din postura de jucător liber de contract, după ce a jucat ultima oară la Farul Constanţa. Începutul de sezon nu a fost aşa cum s-a aşteptat atacantul de 34 de ani.