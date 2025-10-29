"Niciun gol în meciul din Cupa Ținutului Secuiesc". Reacția presei din Ungaria, după Csikszereda - Sepsi - Antena Sport

Presa din Ungaria a fost atentă la partida din Cupa României dintre Csikszereda și Sepsi, iar două publicații nu s-au ferit să catalogheze meciul drept unul în “Cupa Ținutului Secuiesc”, făcând în mod evident referire la originile celor două formații. Ciucanii și trupa din Sfântu Gheorghe au remizat “alb”, iar jurnaliștii au remarcat unitatea din tribune afișată de secui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre Csikszereda și Sepsi a fost unul de interes și pentru presa din țara vecină de la nord-vest, care a remarcat că în tribune s-au auzit cuvinte maghiare, nicidecum injurii la adresa secuilor. Ba mai mult, publicațiile nb1.hu și nemzetisport.hu au realizat cronica și deși au specificat că partida a avut loc în cadrul Cupei României, ei au numit în mod metaforic duelul drept unul din Cupa Ținutului Secuiesc.

Ce s-a scris în Ungaria despre Csikszereda – Sepsi

După meciul care s-a încheiat la egalitate, cei de la nb1.hu au scris următoarele rânduri în cadrul uui articol:

“Nu s-a marcat niciun gol în meciul din Cupa Ținutului Secuiesc. Cuvinte maghiare în tribune, în loc de ură față de maghiari. A fost prima dată când cele două echipe s-au întâlnit într-un meci oficial de la sezonul 2014-2015 al ligii a treia. Un meci între două cluburi care duc mai departe spiritul fotbalului maghiar din Transilvania. Nicio tensiune, doar fotbal și respect“.

Cei de la nemzetisport.hu au menținut același ton în cadrul croncii de meci și au titrat: “Nu s-a marcat niciun gol în meciul din Cupa Ținutului Secuiesc“. Articolele din Ungaria vin după ce înainte de partida de la Miercurea Ciuc, Csikszereda a venit cu un comunicat care a stârnit controverse pe rețelele sociale.