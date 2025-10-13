Adrian Iencsi, devastat după ce România a încasat cinci goluri cu Cehia: „Nu e ușor” - Antena Sport

Selecționata sub 20 de ani a României a suferit un eșec usturător în cel de-al doilea meci din Liga Elitelor. Gruparea pregătită de Adrian Iencsi a pierdut cu scorul de 1-5 disputa contra Cehiei, la Buftea.

Asta a venit la câteva zile după ce, în întâlnirea precedentă, România a remizat cu aceeași națională a Cehiei, după un meci pe care l-a condus cu scorul de 2-0.

Adrian Iencsi, fără cuvinte după eșecul dur contra Cehiei

Adrian Iencsi a preluat naționala sub 20 de ani a Românei în această vară, însă primele două partide pe banca tehnică a tricolorilor au fost de coșmar. România U20 a remizat cu în primul joc din Liga Elitelor, după ce a condus cu scorul de 2-0, iar la câteva zile distanță, a fost dominată autoritar de Cehia, care a marcat de cinci ori.

Noul selecționer și-a găsit cu greu cuvintele după această umilință și a încercat să găsească explicații pentru jocul prestat de „elevii” săi la Buftea.

„E foarte greu să îmi limpezesc mintea și să îmi pot găsi cuvintele, pentru că nu e ușor. Știam că întâlnim echipa aceasta și al doilea meci va fi mai greu decât primul. A doua echipă, cea pe care voiam să o bag, nu se ridica la nivelul primei echipe.