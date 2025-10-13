Adrian Iencsi, devastat după ce România a încasat cinci goluri cu Cehia: „Nu e ușor” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 13 octombrie 2025, 19:44

Adrian Iencsi la un meci al României U20 / SPORT PICTURES

Selecționata sub 20 de ani a României a suferit un eșec usturător în cel de-al doilea meci din Liga Elitelor. Gruparea pregătită de Adrian Iencsi a pierdut cu scorul de 1-5 disputa contra Cehiei, la Buftea.

Asta a venit la câteva zile după ce, în întâlnirea precedentă, România a remizat cu aceeași națională a Cehiei, după un meci pe care l-a condus cu scorul de 2-0.

Adrian Iencsi, fără cuvinte după eșecul dur contra Cehiei

Adrian Iencsi a preluat naționala sub 20 de ani a Românei în această vară, însă primele două partide pe banca tehnică a tricolorilor au fost de coșmar. România U20 a remizat cu în primul joc din Liga Elitelor, după ce a condus cu scorul de 2-0, iar la câteva zile distanță, a fost dominată autoritar de Cehia, care a marcat de cinci ori.

Noul selecționer și-a găsit cu greu cuvintele după această umilință și a încercat să găsească explicații pentru jocul prestat de „elevii” săi la Buftea.

„E foarte greu să îmi limpezesc mintea și să îmi pot găsi cuvintele, pentru că nu e ușor. Știam că întâlnim echipa aceasta și al doilea meci va fi mai greu decât primul. A doua echipă, cea pe care voiam să o bag, nu se ridica la nivelul primei echipe.

Nu mă refer la valoarea lor, ci la minutele jucate. Și din prima echipă, din păcate, mulți nu joacă la echipele de club. De asta am început precaut, am folosit 3 fundași centrali.

Nu mă așteptam chiar la asta. Bădescu le-a dat posibilitatea să marcheze al doilea gol și e greu să mai revii de la 0-2”, a declarat selecționerul Adrian Iencsi, potrivit digisport.ro.

