Ce "tricolor" a remarcat Ciprian Marica înainte de Bosnia - România: "Are calitate mai mare decât aveam eu" - Antena Sport

Ciprian Marica a prefaţat duelul dintre Bosnia şi România, crucial în vederea calificării la World Cup 2026. Partida se va disputa sâmbătă, la Zenica, şi va fi în format live text pe as.ro, de la ora 21:45.

Ciprian Marica a analizat atacanţii României şi l-a remarcat în special pe Denis Drăguş, despre care susţine că are mai mare calitate faţă de cea pe care el o avea.

Ce “tricolor” a remarcat Ciprian Marica înainte de Bosnia – România

Ciprian Marica este de părere că Mircea Lucescu ar putea titulariza doi atacanţi în duelul cu Bosnia. Fostul internaţional a remarcat jocul bun prestat şi de Daniel Bîrligea, în victoria cu Austria, scor 1-0.

“Este nevoie să-ți surprinzi adversarul. Este nevoie de experiența lui nea Mircea și sper să venim cu ceva nou ca să ne surprindem adversarul. Mă gândeam, de ce nu, să jucăm cu doi atacanți. Bîrligea a făcut un meci bun cu Austria, a alergat foarte mult și a fost implicat total. Dar vine și Drăguș, un atacant care are cu totul alte calități și care, dacă stă bine fizic, poate ajuta enorm echipa națională.

Îl avem pe Ianis, un titular incontestabil. Îl avem pe Dragomir, iar aici trebuie să-i dăm toate laudele lui nea Mircea pentru că l-a văzut, iar el a făcut un meci excelent. Și Man, care joacă la PSV. Este în formă, marchează goluri și oferă pase de gol.