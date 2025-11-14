Ce "tricolor" a remarcat Ciprian Marica înainte de Bosnia - România: "Are calitate mai mare decât aveam eu" - Antena Sport

Ciprian Marica a prefaţat duelul dintre Bosnia şi România, crucial în vederea calificării la World Cup 2026. Partida se va disputa sâmbătă, la Zenica, şi va fi în format live text pe as.ro, de la ora 21:45.
Ciprian Marica a analizat atacanţii României şi l-a remarcat în special pe Denis Drăguş, despre care susţine că are mai mare calitate faţă de cea pe care el o avea.
Ce “tricolor” a remarcat Ciprian Marica înainte de Bosnia – România
Ciprian Marica este de părere că Mircea Lucescu ar putea titulariza doi atacanţi în duelul cu Bosnia. Fostul internaţional a remarcat jocul bun prestat şi de Daniel Bîrligea, în victoria cu Austria, scor 1-0.
“Este nevoie să-ți surprinzi adversarul. Este nevoie de experiența lui nea Mircea și sper să venim cu ceva nou ca să ne surprindem adversarul. Mă gândeam, de ce nu, să jucăm cu doi atacanți. Bîrligea a făcut un meci bun cu Austria, a alergat foarte mult și a fost implicat total. Dar vine și Drăguș, un atacant care are cu totul alte calități și care, dacă stă bine fizic, poate ajuta enorm echipa națională.
Îl avem pe Ianis, un titular incontestabil. Îl avem pe Dragomir, iar aici trebuie să-i dăm toate laudele lui nea Mircea pentru că l-a văzut, iar el a făcut un meci excelent. Și Man, care joacă la PSV. Este în formă, marchează goluri și oferă pase de gol.
Culmea, Louis Munteanu nu a fost chemat la națională când se afla în mare formă. Acum, când nu mai este în cea mai bună formă, este convocat. Este un jucător care îți poate aduce un plus, are acea sclipire. Toți cei 3 atacanți sunt diferiți, iar eu cred că are de unde alege nea Mircea.
Eu cred că Drăguș are calitate mai mare decât aveam eu. Are o calitate tehnică peste mine. Poate la viteză aveam eu un plus. Dar nu-l văd așa de ambițios la fiecare meci. N-are acea dăruire pe care o aveam eu. Dar are calitate fantastică. Au contat și accidentările, dar poate obține mult mai mult. Am mare așteptări de la el, îmi place foarte mult”, a declarat Ciprian Marica, conform sptfm.ro.
România ocupă locul trei în Grupa H, cu 10 puncte, lider fiind Austria, cu 15 puncte. Bosnia e pe locul secund, cu 13 puncte, meciul de la Zenica fiind unul extrem de important în vederea ocupării poziţiei secunde din grupă, care ar oferi un avantaj la barajul din martie.
