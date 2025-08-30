"Cum să-ţi convină?" Mihai Stoica, nemulţumit după ce Mircea Lucescu a convocat şapte jucători de la FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica s-a declarat nemulţumit de faptul că nu mai puţin de şapte jucători ai FCSB-ului au fost convocaţi de Mircea Lucescu pentru partidele naţionalei din luna septembrie. Meciul amical cu Canada e vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Ştefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Şut, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu şi Daniel Bîrligea sunt jucătorii chemaţi la naţională de Mircea Lucescu din tabăra campioanei.

Mihai Stoica, nemulţumit după ce Mircea Lucescu a convocat şapte jucători de la FCSB

Mihai Stoica a recunoscut faptul că şi-ar fi dorit, ca de această dată, să meargă la lotul naţional mai puţini jucători. El a declarat că FCSB avea nevoie de această pauză datorată meciurilor naţionalelor pentru a-şi regla jocul.

“Echipa e mai bună acum, dar jocul suferă. Anul trecut nu ne expuneam așa, nu erau așa multe erori individuale. Pe faza defensivă nu mai arătăm atât de bine. Nu ajungeam foarte ușor la poartă, încă nu venise Bîrligea. Bîrligea, care a demonstrat că suma plătită pentru el a fost corectă, marcând la foc automat. Acum, jucători care anul trecut erau aproape impecabili au probleme. Sper să se regleze.

Nu contest alegerile, e normal ca jucătorii să-și dorească la echipa națională, dar mi-aș fi dorit ca în astea două săptămâni să reglăm ceva. Acum ce să reglezi? Ai 7 jucători la prima reprezentativă a României, toți juniorii pleacă, africanii pleacă… Nu este un reproș la adresa selecționerului, asta să fie foarte clar. Cum să-ți convină, când ești în situația în care ești și vrei să antrenezi pe cineva, dar n-ai pe cine?! Am sperat că-i vom avea noi, dar nu-i avem nici măcar pe Toma și pe Stoian.