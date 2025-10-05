Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la reunirea naţionalei. Schimbare de look pentru "Prinţ" - Antena Sport

Închide meniul
Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la reunirea naţionalei. Schimbare de look pentru “Prinţ”

Publicat: 5 octombrie 2025, 13:43

Ianis Hagi, la naţională/ AntenaSport

Ianis Hagi şi-a făcut apariţia la reunirea naţionalei cu un look schimbat. Internaţionalul român a revenit în lotul “tricolorilor”, după ce la precedenta acţiune a României a absentat, fiind fără echipă la momentul respectiv.

Ianis Hagi s-a prezentat la Mogoşoaia la o zi după ce a marcat primul gol pentru Alanyaspor. Internaţionalul român a punctat superb, din lovitură liberă, în duelul cu Genclerbirligi, încheiat cu scorul de 2-2, meci în care a oferit şi o pasă de gol.

Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la reunirea naţionalei

Ianis Hagi şi-a schimbat look-ul pentru duelurile cu Moldova şi Austria, de săptămâna viitoare. Internaţionalul român şi-a făcut şuviţe blonde, iar peste tricoul naţionalei, a purtat două lănţişoare din mărgele, unul dintre ele având şi o cruce ataşată.

Ianis Hagi a fost transferat de Alanyaspor pe final de mercato, el antrenându-se pe timpul verii cu Farul, după ce a rămas liber de contract. Internaţionalul român a semnat un contract valabil până în vara lui 2027 cu turcii.

România se va duela cu Austria duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională. Meciul din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Joi, pe 9 octombrie, “tricolorii” vor înfrunta Moldova într-un meci amical.

Ianis Hagi, la reunirea naţionalei pentru meciurile cu Moldova şi Austria/ AntenaSport

Lotul României pentru meciurile cu Moldova şi Austria

“Il Luce” a alcătuit lotul de 23 de fotbaliști și în baza accidentărilor de ultimă oră de la națională. Denis Drăguș și Nicolae Stanciu sunt oamenii de bază pe care selecționerul i-a pierdut în ultimele zile.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

