Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la reunirea naţionalei. Schimbare de look pentru "Prinţ" - Antena Sport

Ianis Hagi şi-a făcut apariţia la reunirea naţionalei cu un look schimbat. Internaţionalul român a revenit în lotul “tricolorilor”, după ce la precedenta acţiune a României a absentat, fiind fără echipă la momentul respectiv.

Ianis Hagi s-a prezentat la Mogoşoaia la o zi după ce a marcat primul gol pentru Alanyaspor. Internaţionalul român a punctat superb, din lovitură liberă, în duelul cu Genclerbirligi, încheiat cu scorul de 2-2, meci în care a oferit şi o pasă de gol.

Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la reunirea naţionalei

Ianis Hagi şi-a schimbat look-ul pentru duelurile cu Moldova şi Austria, de săptămâna viitoare. Internaţionalul român şi-a făcut şuviţe blonde, iar peste tricoul naţionalei, a purtat două lănţişoare din mărgele, unul dintre ele având şi o cruce ataşată.

Ianis Hagi a fost transferat de Alanyaspor pe final de mercato, el antrenându-se pe timpul verii cu Farul, după ce a rămas liber de contract. Internaţionalul român a semnat un contract valabil până în vara lui 2027 cu turcii.

România se va duela cu Austria duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională. Meciul din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Joi, pe 9 octombrie, “tricolorii” vor înfrunta Moldova într-un meci amical.