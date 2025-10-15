Marius Șumudică intervine în conflictul Marin - Lucescu: „M-a dezamăgit” - Antena Sport

Răzvan Marin a fost rezervă neutilizată duminică în meciul dintre România și Austria, asta după ce selecționerul a fost nemulțumit de faptul că jucătorul a acuzat ceva probleme medicale, cu câteva zile înaintea partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu l-a criticat imediat după joc pe mijlocașul celor de la AEK Atena, iar replica acestuia a venit imediat, precizând că l-a nemulțumit faptul că selecționerul l-a criticat public.

Marius Șumudică îi bate obrazul lui Răzvan Marin: „N-ai voie să afirmi așa ceva”

Mircea Lucescu l-a luat la rost pe Răzvan Marin la finalul partidei cu Austria, iar mijlocașul român a reacționat și l-a contrat pe selecționerul echipei naționale, pentru faptul că a luat decizia de a-l critica public.

Replica fotbalistului de la AEK Atena l-a deranjat pe Marius Șumudică, care a explicat că este o lipsă de respect la adresa tehnicianului naționalei României.

„M-a dezamăgit declarația lui Răzvan Marin! M-a dezamăgit! Iese și spune că… ‘Dacă nu mai e nevoie de mine să mi se spună în față. Că nu mai vin’ … L-a prins supărat că n-a jucat la ultimul meci, n-a luat parte din teren la bucurie. N-ai voie să afirmi așa ceva și să faci o astfel de declarație, indiferent cine era selecționer.