Marius Șumudică intervine în conflictul Marin - Lucescu: „M-a dezamăgit” - Antena Sport

Răzvan Marin a fost rezervă neutilizată duminică în meciul dintre România și Austria, asta după ce selecționerul a fost nemulțumit de faptul că jucătorul a acuzat ceva probleme medicale, cu câteva zile înaintea partidei.
Mircea Lucescu l-a criticat imediat după joc pe mijlocașul celor de la AEK Atena, iar replica acestuia a venit imediat, precizând că l-a nemulțumit faptul că selecționerul l-a criticat public.
Marius Șumudică îi bate obrazul lui Răzvan Marin: „N-ai voie să afirmi așa ceva”
Mircea Lucescu l-a luat la rost pe Răzvan Marin la finalul partidei cu Austria, iar mijlocașul român a reacționat și l-a contrat pe selecționerul echipei naționale, pentru faptul că a luat decizia de a-l critica public.
Replica fotbalistului de la AEK Atena l-a deranjat pe Marius Șumudică, care a explicat că este o lipsă de respect la adresa tehnicianului naționalei României.
„M-a dezamăgit declarația lui Răzvan Marin! M-a dezamăgit! Iese și spune că… ‘Dacă nu mai e nevoie de mine să mi se spună în față. Că nu mai vin’ … L-a prins supărat că n-a jucat la ultimul meci, n-a luat parte din teren la bucurie. N-ai voie să afirmi așa ceva și să faci o astfel de declarație, indiferent cine era selecționer.
Trebuie să te gândești, în primul rând, la tine! Involuntar lovești în selecționer și nu e OK. Adică îți faci rău numai ție! Eu îl știu pe Răzvan, e aceeași generație cu fi-miu… Îl respect și pe tatăl lui, mi-a fost coleg de echipă, dar nu cred că e momentul! Nu și-a găsit bine momentul, după victoria asta cu Austria”.
Marius Șumudică, despre titularii de la mijloc din meciul cu Bosnia
„O să fie destul de greu! Eu îl știu pe nea Mircea, nu este un tip ranchiunos, care să țină ranchiună, trece peste asta. Dar consider că, în momentul de față, trebuie să intre la bătaie toată lumea și trebuie să joace.
Va începe cu Dragomir și cu Hagi! Aș continua ce-am făcut cu Austria. Sunt și subiectiv, dar aș schimba Drăguș cu Bîrligea. Bîrligea s-a bătut și toată lumea spune că vârful trebuie să dea goluri… OK, a ținut de minge, a jucat bine, e unul dintre cele mai bune meciuri ale lui pe care le-am văzut! Pe plus, dar Drăguș mi se pare mai…”, a declarat Marius Șumudică, potrivit gsp.ro.
