"I-ați văzut pe români". Semnalul de alarmă tras în grupa "tricolorilor" după egalul cu Cipru - Antena Sport

Partida dintre România și Cipru a devenit un punct de referință pentru selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez. După partida de la Nicosia și cea dintre balcanici și Austria, antrenorul de 53 de ani a făcut o remarcă legată de remiza noastră din Nicosia.

De altfel, Cipru este o națională care poate “arbitra” ce se va întâmpla cu ierarhia Grupei H din preliminariile pentru World Cup 2026.

Sergej Barbarez: “Orice se poate întâmpla”

Selecționerul a tras un semnal de alarmă care poate fi interpretat ca fiind îndreptat atât către elevii săi, cât și către adversarii din grupă. După ce Bosnia a pierdut cu Austria marți seara, cel care pregătește naționala din Balcani a dat de înțeles că nimic nu este momentan jucat în grupă.

În momentul de față, un lucru este cert, și anume acela că cele două naționale care se află deasupra României în Grupa H sunt singurele care se vor mai bate pentru locul 1. Bosnia și Austria au ambele 12 puncte, cu mențiunea că echipa din urmă are o partidă în minus.

Deși pare că echipa lui Ralf Rangnick are un avantaj înaintea ultimelor meciuri din octombrie și noiembrie, selecționerul Bosniei a spus după eșecul de ieri următoarele cuvinte: “I-ați văzut pe români! Orice se poate întâmpla“.