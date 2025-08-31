Imagini cu primii tricolori care au sosit în cantonamentul de la Mogoşoaia, pentru meciurile cu Canada şi Cipru - Antena Sport

Colaj cu Alex Dobre şi Alex Mitriţă, după sosirea acestora la Mogoşoaia / captura video Facebook echipa naţională

Rapidiştii Alex Dobre şi Andrei Borza şi Alex Mitriţă sunt primii tricolori care au sosit la Mogoşoaia. România va juca pe 5 septembrie, de la ora 21:00, un amical “de lux”, cu Canada. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida se dispută pe Arena Naţională.

După amicalul cu Canada, România va juca în deplasare, cu Cipru. Cipru – România se dispută marţi, 9 septembrie, de la ora 21:45.

Primii tricolori care au sosit la Mogoşoaia

Pe contul de Facebook al echipei naţionalei, au apărut imagini cu sosirea lui Alex Dobre, Andrei Borza şi Alex Mitriţă la Mogoşoaia.

Andrei Borza a fost convocat în premieră la echipa naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru.