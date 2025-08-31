Închide meniul
Imagini cu primii tricolori care au sosit în cantonamentul de la Mogoşoaia, pentru meciurile cu Canada şi Cipru - Antena Sport

Imagini cu primii tricolori care au sosit în cantonamentul de la Mogoşoaia, pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Imagini cu primii tricolori care au sosit în cantonamentul de la Mogoşoaia, pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Publicat: 31 august 2025, 14:44

Imagini cu primii tricolori care au sosit în cantonamentul de la Mogoşoaia, pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Colaj cu Alex Dobre şi Alex Mitriţă, după sosirea acestora la Mogoşoaia / captura video Facebook echipa naţională

Rapidiştii Alex Dobre şi Andrei Borza şi Alex Mitriţă sunt primii tricolori care au sosit la Mogoşoaia. România va juca pe 5 septembrie, de la ora 21:00, un amical “de lux”, cu Canada. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida se dispută pe Arena Naţională.

După amicalul cu Canada, România va juca în deplasare, cu Cipru. Cipru – România se dispută marţi, 9 septembrie, de la ora 21:45.

Primii tricolori care au sosit la Mogoşoaia

Pe contul de Facebook al echipei naţionalei, au apărut imagini cu sosirea lui Alex Dobre, Andrei Borza şi Alex Mitriţă la Mogoşoaia.

Andrei Borza a fost convocat în premieră la echipa naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

Eu, personal, mă bucur, e un pas important pentru mine. Sper să merit să rămân acolo. Normal că am avut emoţii, dar sunt constructive. Mă duc acolo cu inima deschisă”, declara Andrei Borza, pentru digisport.ro, despre convocarea la echipa naţională, după meciul Rapid – UTA 2-0.

Andrei Borza i-a pasat decisiv lui Alex Dobre la golul acestuia din meciul Rapid – UTA 2-0. Pentru Dobre, care are două meciuri jucate pentru naţionala României, a fost al patrulea gol din acest sezon.

Este o mândrie să îți reprezinți țara! Privesc cu entuziasm lucrul acesta și abia aștept să mă întâlnesc cu băieții, să lucrăm împreună și să câștigăm!”, declara Alex Dobre, potrivit sursei citate, după partida giuleştenilor cu UTA.

Lotul României pentru partidele cu Canada şi Cipru

Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

