Javier Zanetti vrea România la World Cup 2026: "Sper din toată inima să se califice". Cum l-a caracterizat pe Mircea Lucescu - Antena Sport

Javier Zanetti, unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria lui Inter, vrea ca România să se califice la World Cup 2026, turneu final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zanetti a lucrat la Inter cu Mircea Lucescu, actualul selecţioner al României. “Il Luce” a fost antrenorul nerazzurrilor în 1999, iar fostul mare jucător argentinian are numai amintiri plăcute alături de tehnicianul de 80 de ani.

Javier Zanetti susţine România în preliminariile World Cup 2026: “Este o ţară cu multă pasiune”

Mircea Lucescu a fost descris de către Zanetti ca fiind o persoană “directă, cinstită şi loială”, iar faptul că “Il Luce” activează în continuare şi la 80 de ani îl face pe argentinian să îşi dorească din toată inima ca România să ajungă la turneul final de vara viitoare:

“Un mare antrenor (n.r. Mircea Lucescu). Sper ca România să reuşească să se califice la următorul Mondial, fiindcă meritaţi ca ţară şi fiindcă Mircea merită, pentru tot ce ştie despre fotbal. Îmi amintesc de antrenamentele lui, mereu cu mingile… El era înaintea multora.

Îmi amintesc de antrenamentele lui. Şi apoi, ceea ce e frumos este că tot ce făceam noi într-o săptămână, făceam în teren. Era o persoană directă, cinstiă, loială şi cu o mare cultură fotbalistică. O amintire frumoasă.