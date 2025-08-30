Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada: "E spectaculos, atenţie la el" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada: “E spectaculos, atenţie la el”

Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada: “E spectaculos, atenţie la el”

Publicat: 30 august 2025, 8:41

Comentarii
Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada: E spectaculos, atenţie la el

Profimedia

Basarab Panduru a cerut titular un jucător la echipa naţională, pentru amicalul de lux cu Canada. Partida se va disputa vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul internaţional vrea să-l vadă în primul 11 al României pe Alexandru Dobre. Panduru s-a declarat impresionat de mijlocaşul celor de la Rapid, după ce acesta a marcat un gol în victoria giuleştenilor cu UTA, scor 2-0, din etapa a opta a Ligii 1.

Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada

Basarab Panduru a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Alexandru Dobre şi este de părere că Mircea Lucescu ar trebui să-l titularizeze în meciul cu Canada.

“Dobre devine mai interesant pe zi ce trece. A fost convocat la echipa națională, îl văd să joace titular cel puțin la meciul cu Canada. Dacă trebuie să-l vezi la un meci, ăla ar fi. În momentul ăsta este un om interesant.

El este un om pentru care te duci la stadion, cumperi un tricou, aștepți să facă o cursă, să facă ceva. E ceva spectaculos în Dobre în momentul ăsta, deci atenție la el. Pare un tip foarte serios, face totul cu maximum de seriozitate.

Reclamă
Reclamă

În locul lui Man e greu, Man e și el greu, dar să vedem. Măcar cu Canada cred că ar trebui să-l vezi pe Dobre, să vezi ce poate, iar în meciul cu Cipru să joci cu Man, iar pe el să-l bagi [pe parcurs]”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Reacţia lui Alex Dobre despre convocarea la echipa naţională

Alex Dobre a marcat al patrulea său gol din acest sezon în meciul Rapid – UTA 2-0. Căpitanul giuleştenilor a înscris al doilea gol al meciului, în minutul 30, după o centrare foarte bună a lui Borza. Borza şi Dobre sunt jucătorii Rapidului convocaţi la echipa naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

”Sunt foarte fericit pentru că mi-am putut ajuta echipa, că am marcat și că am luat toate cele 3 puncte. Mă bucur că am încheiat cu o victorie înainte de pauza competițională.

Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurieJudecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Reclamă

Orice meci este greu. Câteodată ne iese, iar câteodată nu. Important este că am obținut victoria în această seară. Mă bucur din suflet. Sunt fericit și este o mândrie să joc pentru acest club.

Sunt niște circuite de pase pe care le lucrăm la antrenamente și care dau roade.

(n.r. Sunt emoții aparte când primești convocarea și știi că vei merge acolo?) Cu siguranță că da! Este o mândrie să îți reprezinți țara! Privesc cu entuziasm lucrul acesta și abia aștept să mă întâlnesc cu băieții, să lucrăm împreună și să câștigăm!

Mă bucur din suflet că prin evoluțiile pe care le-am avut la clubul meu a venit și convocarea la echipa națională.

Sper din suflet ca prin calitățile mele să îmi ajut colegii de acolo și să ne bucurăm împreună pentru niște rezultate pozitive!”, a declarat Alex Dobre, pentru digisport.ro, după Rapid – UTA 2-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
Observator
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
De ce a apelat Irina, soția lui Cristi Manea, la implanturi mamare. „Întotdeauna am avut nevoia asta”
Fanatik.ro
De ce a apelat Irina, soția lui Cristi Manea, la implanturi mamare. „Întotdeauna am avut nevoia asta”
9:24
“Cum să-ţi convină?” Mihai Stoica, nemulţumit după ce Mircea Lucescu a convocat şapte jucători de la FCSB
9:15
Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în turul doi la dublu la US Open. Sorana Cîrstea, eliminată
8:53
Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă
8:36
Novak Djokovic, calificat în optimi la US Open. Victorie în patru seturi pentru Nole: “Sunt la fel de tânăr ca întotdeauna”
8:31
Probleme pentru FCSB înaintea meciurilor din Europa League. Ce jucator important ar putea rata partidele
23:56 29 aug.
Reacţia lui Alex Dobre despre convocarea la echipa naţională, după ce a marcat din nou pentru Rapid!
Vezi toate știrile
1 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 2 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 3 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 4 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 5 Mihai Stoica, cucerit de un jucător de la FCSB, după victoria uriaşă cu Aberdeen: “A făcut o partidă excepțională” 6 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”