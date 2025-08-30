Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada: "E spectaculos, atenţie la el" - Antena Sport

Basarab Panduru a cerut titular un jucător la echipa naţională, pentru amicalul de lux cu Canada. Partida se va disputa vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Fostul internaţional vrea să-l vadă în primul 11 al României pe Alexandru Dobre. Panduru s-a declarat impresionat de mijlocaşul celor de la Rapid, după ce acesta a marcat un gol în victoria giuleştenilor cu UTA, scor 2-0, din etapa a opta a Ligii 1.
Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada
Basarab Panduru a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Alexandru Dobre şi este de părere că Mircea Lucescu ar trebui să-l titularizeze în meciul cu Canada.
“Dobre devine mai interesant pe zi ce trece. A fost convocat la echipa națională, îl văd să joace titular cel puțin la meciul cu Canada. Dacă trebuie să-l vezi la un meci, ăla ar fi. În momentul ăsta este un om interesant.
El este un om pentru care te duci la stadion, cumperi un tricou, aștepți să facă o cursă, să facă ceva. E ceva spectaculos în Dobre în momentul ăsta, deci atenție la el. Pare un tip foarte serios, face totul cu maximum de seriozitate.
În locul lui Man e greu, Man e și el greu, dar să vedem. Măcar cu Canada cred că ar trebui să-l vezi pe Dobre, să vezi ce poate, iar în meciul cu Cipru să joci cu Man, iar pe el să-l bagi [pe parcurs]”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
Reacţia lui Alex Dobre despre convocarea la echipa naţională
Alex Dobre a marcat al patrulea său gol din acest sezon în meciul Rapid – UTA 2-0. Căpitanul giuleştenilor a înscris al doilea gol al meciului, în minutul 30, după o centrare foarte bună a lui Borza. Borza şi Dobre sunt jucătorii Rapidului convocaţi la echipa naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru.
”Sunt foarte fericit pentru că mi-am putut ajuta echipa, că am marcat și că am luat toate cele 3 puncte. Mă bucur că am încheiat cu o victorie înainte de pauza competițională.