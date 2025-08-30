Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada: "E spectaculos, atenţie la el" - Antena Sport

Basarab Panduru a cerut titular un jucător la echipa naţională, pentru amicalul de lux cu Canada. Partida se va disputa vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Fostul internaţional vrea să-l vadă în primul 11 al României pe Alexandru Dobre. Panduru s-a declarat impresionat de mijlocaşul celor de la Rapid, după ce acesta a marcat un gol în victoria giuleştenilor cu UTA, scor 2-0, din etapa a opta a Ligii 1.

Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada

Basarab Panduru a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Alexandru Dobre şi este de părere că Mircea Lucescu ar trebui să-l titularizeze în meciul cu Canada.

“Dobre devine mai interesant pe zi ce trece. A fost convocat la echipa națională, îl văd să joace titular cel puțin la meciul cu Canada. Dacă trebuie să-l vezi la un meci, ăla ar fi. În momentul ăsta este un om interesant.

El este un om pentru care te duci la stadion, cumperi un tricou, aștepți să facă o cursă, să facă ceva. E ceva spectaculos în Dobre în momentul ăsta, deci atenție la el. Pare un tip foarte serios, face totul cu maximum de seriozitate.