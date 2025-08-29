Reacţia lui Alex Dobre despre convocarea la echipa naţională, după ce a marcat din nou pentru Rapid! - Antena Sport

Alex Dobre a marcat al patrulea său gol din acest sezon în meciul Rapid – UTA 2-0. Căpitanul giuleştenilor a înscris al doilea gol al meciului, în minutul 30, după o centrare foarte bună a lui Borza. Borza şi Dobre sunt jucătorii Rapidului convocaţi la echipa naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

Amicalul “de lux” România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După amicalul cu Canada, România va disputa partida retur cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.

Alex Dobre: “E o mândrie să îţi reprezinţi ţara! Privesc cu entuziasm convocarea”

”Sunt foarte fericit pentru că mi-am putut ajuta echipa, că am marcat și că am luat toate cele 3 puncte. Mă bucur că am încheiat cu o victorie înainte de pauza competițională.

Orice meci este greu. Câteodată ne iese, iar câteodată nu. Important este că am obținut victoria în această seară. Mă bucur din suflet. Sunt fericit și este o mândrie să joc pentru acest club.

Sunt niște circuite de pase pe care le lucrăm la antrenamente și care dau roade.