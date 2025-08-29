Reacţia lui Alex Dobre despre convocarea la echipa naţională, după ce a marcat din nou pentru Rapid! - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Alex Dobre despre convocarea la echipa naţională, după ce a marcat din nou pentru Rapid!

Publicat: 29 august 2025, 23:56

Alex Dobre, după meciul cu UTA / Sport Pictures

Alex Dobre a marcat al patrulea său gol din acest sezon în meciul Rapid – UTA 2-0. Căpitanul giuleştenilor a înscris al doilea gol al meciului, în minutul 30, după o centrare foarte bună a lui Borza. Borza şi Dobre sunt jucătorii Rapidului convocaţi la echipa naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

Amicalul “de lux” România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După amicalul cu Canada, România va disputa partida retur cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.

Alex Dobre: “E o mândrie să îţi reprezinţi ţara! Privesc cu entuziasm convocarea”

Sunt foarte fericit pentru că mi-am putut ajuta echipa, că am marcat și că am luat toate cele 3 puncte. Mă bucur că am încheiat cu o victorie înainte de pauza competițională.

Orice meci este greu. Câteodată ne iese, iar câteodată nu. Important este că am obținut victoria în această seară. Mă bucur din suflet. Sunt fericit și este o mândrie să joc pentru acest club.

Sunt niște circuite de pase pe care le lucrăm la antrenamente și care dau roade.

Mă bucur că suntem acolo sus și că avem constanță. Mă bucur că nu am pierdut până acum. Este important să ne menținem și să creștem de la joc la joc.

De la joc la joc sper să fie un progres și să fim acolo sus. Cu siguranță a fost un progres față de meciul cu Metaloglobus. A fost o îmbunătățire și mă bucur că am luat cele 3 puncte.

(n.r. Sunt emoții aparte când primești convocarea și știi că vei merge acolo?) Cu siguranță că da! Este o mândrie să îți reprezinți țara! Privesc cu entuziasm lucrul acesta și abia aștept să mă întâlnesc cu băieții, să lucrăm împreună și să câștigăm!

Mă bucur din suflet că prin evoluțiile pe care le-am avut la clubul meu a venit și convocarea la echipa națională.

Sper din suflet ca prin calitățile mele să îmi ajut colegii de acolo și să ne bucurăm împreună pentru niște rezultate pozitive!”, a declarat Alex Dobre, pentru digisport.ro, după Rapid – UTA 2-0.

Rapid – UTA 2-0. Arădenii au suferit prima înfrângere a sezonului

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia UTA Arad, în primul meci al etapei a opta din Liga 1.

Pe Giuleşti, prima ocazie a gazdelor a venit în minutul 12, la şutul lui Alex Dobre de la marginea careului, însă elevii lui Gâlcă au reuşit să deschidă scorul după numai un minut, când Petrila a executat un corner şi Denis Ciobotariu a înscris cu o lovitură de cap. Minutul 30 a adus al doilea gol al Rapidului, după o centrare a lui Borza, Alex Dobre trimiţând în plasă din faţa porţii. Prima parte s-a încheiat cu o fază la care rapidiştii au cerut penalty, după o cădere a lui Petrila în careul arădean, în urma unui contact cu Ţuţu, dar arbitrul Marian Barbu nu a dat nimic.

Gazdele şi-au continuat dominarea şi în repriza secundă, iar Dejan Iliev a respins excelent la şutul din careu expediat de Petrila, în minutul 69. După două minute Hakim Abdallah şi Marius Coman nu l-au putut învinge pe Aioani, iar Rapid s-a impus cu 2-0.

Rapid este a doua în clasament, cu 18 puncte, în timp ce UTA pierde primul meci stagional şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a treia în clasament.

 

