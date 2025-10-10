Jucătorul de la FCSB, taxat după amicalul României cu Moldova: „Nu-l văd o soluție pentru națională” - Antena Sport

Ciprian Marica a taxat un jucător de la FCSB, după ce România a învins-o cu 2-1 pe Moldova, într-un meci amical. Fostul internațional nu-l vede titular la națională pe David Miculescu.
Jucătorul campioanei a început amicalul cu Moldova ca rezervă, fiind trimis în teren în minutul 58. El i-a luat locul lui Louis Munteanu, cel care a marcat primul gol al partidei de pe Arena Națională.
Jucătorul de la FCSB, taxat după amicalul României cu Moldova
David Miculescu a fost utilizat pe poziția de vârf împins în duelul cu moldovenii. Ciprian Marica a declarat că jucătorul FCSB-ului nu este potrivit pentru postul de titular al naționalei, fiind „greoi” în atac.
Totodată, Marica a avut și doi remarcați după amicalul cu Moldova. Olimpiu Moruțan și Ianis Hagi au fost lăudați de fostul internațional înaintea meciului cu Austria care e duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
„Mie Miculescu mi-a plăcut la UTA. La FCSB a avut câteva meciuri bune. Nu mi se pare că jucătorul acesta e titular de națională. Eu nu-l văd o soluție mai ales ca atacant, unde îl ai pe Bîrligea, pe Louis Munteanu. Nu-l văd jucând vârf de atac. E greoi cu spatele la poartă. E un jucător bunicel, dar nu-l văd titular.
Moruțan a arătat ritm de joc. La fel ca Hagi care a arătat disponibilitate la efort. E important pentru ei să poată să alerge. Fotbalul e fizic.
Cu Austria îți trebuie disponibilitate la efort. Sunt mai valoroși. Trebuie să compensăm cu muncă, cu dăruire, cu ambiție și să formăm un nucleu bun. Dacă ne luăm la luptă cu ei, vom pierde, pentru că sunt mai buni ca noi.
Nu ne-a încurcat partida asta. Nu ne-a adus moral partida asta. Poate mai mult pentru austrieci, care conduc cu 7-0 (n.r. Austria – San Marion 10-0 final). O partidă destul de echilibrată cu Moldova. După înfruntarea cu ei, mă așteptam la un meci cu goluri multe, să dominăm clar și să câștigăm încredere. Nu s-a întâmplat asta”, a declarat Ciprian Marica, conform gsp.ro, după România – Moldova 2-1.
România are nevoie de o victorie în duelul „de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026, pentru a mai spera la locul doi din grupă. În cazul în care se vor clasa pe locul secund, atunci „tricolorii” vor avea șansa să fie cap de serie la tragerea la sorți pentru baraj, urmând să dispute și primul meci pe teren propriu.
Dacă vor încheia grupa mai jos de locul doi, elevii lui Mircea Lucescu nu vor mai avea această șansă și vor întâlni un adversar mai dificil la barajul din martie, unde participă 16 echipe. Dintre acestea, 12 naționale sunt cele clasate pe locurile secunde în grupele preliminare, iar alte patru sunt cele mai bune câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor.
Pentru a fi cap de serie la tragerea la sorți a barajului, România trebuie să fie printre primele opt cel mai bine cotate naționale din cele 12 care încheie grupele pe locurile secunde. În acest moment, în clasamentul FIFA, „tricolorii” sunt pe poziția 51, însă mai pot urca după eventualele victorii în ultimele trei meciuri rămase de disputat în grupă, cu Austria, Bosnia și San Marino.
- Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României
- Olimpiu Moruțan, după ce a fost decisiv la revenirea la națională: „Dacă vom fi 100% cu Austria, vom scoate un rezultat mare”
- Ce şanse are România pentru locul 2, după ce Bosnia s-a împiedicat de Cipru. Scenarii în care tricolorii prind barajul
- Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria”
- Pleacă Mircea Lucescu de la naţionala României? “Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul”