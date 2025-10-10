Jucătorul de la FCSB, taxat după amicalul României cu Moldova: „Nu-l văd o soluție pentru națională” - Antena Sport

Ciprian Marica a taxat un jucător de la FCSB, după ce România a învins-o cu 2-1 pe Moldova, într-un meci amical. Fostul internațional nu-l vede titular la națională pe David Miculescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul campioanei a început amicalul cu Moldova ca rezervă, fiind trimis în teren în minutul 58. El i-a luat locul lui Louis Munteanu, cel care a marcat primul gol al partidei de pe Arena Națională.

Jucătorul de la FCSB, taxat după amicalul României cu Moldova

David Miculescu a fost utilizat pe poziția de vârf împins în duelul cu moldovenii. Ciprian Marica a declarat că jucătorul FCSB-ului nu este potrivit pentru postul de titular al naționalei, fiind „greoi” în atac.

Totodată, Marica a avut și doi remarcați după amicalul cu Moldova. Olimpiu Moruțan și Ianis Hagi au fost lăudați de fostul internațional înaintea meciului cu Austria care e duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

„Mie Miculescu mi-a plăcut la UTA. La FCSB a avut câteva meciuri bune. Nu mi se pare că jucătorul acesta e titular de națională. Eu nu-l văd o soluție mai ales ca atacant, unde îl ai pe Bîrligea, pe Louis Munteanu. Nu-l văd jucând vârf de atac. E greoi cu spatele la poartă. E un jucător bunicel, dar nu-l văd titular.