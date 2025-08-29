Lotul naţionalei U21 pentru meciurile cu Kosovo şi San Marino - Antena Sport

Dani Carvajal și Rodri, convocați la naționala Spaniei după un an de absență!

Mesajul pe care i l-a transmis Gică Hagi lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League

6 lucruri despre Go Ahead Eagles, viitoarea adversară a FCSB-ului: fosta „Be Quick”, 4 titluri și o Cupă câștigată dramatic!

Istorie curată! Campioana Maltei, cu un fost puști minune din Croația în lot, va juca în grupele europene

Ilie Dumitrescu, val de laude pentru un jucător din Liga 1: “E o bestie!”

Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”