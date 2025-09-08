"Mergem la Mondial?" Marius Marin nu a stat pe gânduri înainte de Cipru - România: "Trebuie" - Antena Sport

Marius Marin este în continuare încrezător în şansele României de calificare la World Cup 2026, înaintea meciului pe care tricolorii îl vor disputa marţi seară, în Cipru. Chiar dacă echipa lui Mircea Lucescu a pierdut fără drept de apel meciul amical cu Canada, scor 0-3, încrederea a lotul echipei lui Mircea Lucescu.
Înaintea meciului cu Cipru, Marius Marin a declarat că jucătorii lui Mircea Lucescu vor da totul pentru a câştiga toate cele patru meciuri rămase din campania de calificare a României la World Cup 2026.
Marius Marin e convins că România se va califica la World Cup 2026
Întrebat şi dacă România se va califica la turneul final organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic, Marius Marin a oferit un răspuns categoric:
“E o senzaţie pozitivă. Ne-am pregătit pentru meciul acesta. Mai avem patru finale şi vrem să dăm totul în aceste patru meciuri ca să le câştigăm pe toate. Pot spune că ne-am motivat între noi, ştim că a fost un meci ruşinos (n.r. cu Canada), un meci de pregătire, dar mâine ne aşteaptă un meci total diferit faţă de ce a fost acum câteva zile şi avem încredere că putem aduce cele trei puncte.
Ar trebui, în primul rând, o altă atitudine şi un alt spirit de echipă, pentru că ştim că doar asta ne-a adus rezultatele şi vrem să continuăm pe acest drum.
Suntem toţi băieţii care am fost la Campionatul European şi cred că atmosfera şi armonia dintre noi a rămas. Lipseşte şi puţină şansă, pentru că meciurile cu Bosnia şi Austria au fost două înfrângeri, dar dacă ne uităm, cu Bosnia nu meritam să pierdem, iar cu Austria am întâlnit o echipă foarte bună cu care, până la urmă, am pierdut cu 2-1 la ei acasă.
(n.r. Cipru) Am văzut o echipă total diferită la cum am jucat noi anul trecut cu ei, ne-am uitat cu toţii la meciul cu Austria şi după părerea mea nu meritau să piardă.
Ştim cât de mult contează suporterii români pentru că ne-au susţinut tot timpul şi acesta ar trebui să fie primul obiectiv, să jucăm pentru ei, că ştim cât de mult iubesc echipa naţională.
(n.r. Mergem la Mondial?) Trebuie!”, a declarat Marius Marin, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Clasamentul Grupei H
- 1. Bosnia – 4 meciuri – 12 puncte
- 2. Austria – 3 meciuri – 9 puncte
- 3. România – 4 meciuri – 6 puncte
- 4. Cipru – 4 meciuri – 3 puncte
- 5. San Marino – 5 meciuri – 0 puncte
