Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mergem la Mondial?" Marius Marin nu a stat pe gânduri înainte de Cipru - România: "Trebuie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Mergem la Mondial?” Marius Marin nu a stat pe gânduri înainte de Cipru – România: “Trebuie”

“Mergem la Mondial?” Marius Marin nu a stat pe gânduri înainte de Cipru – România: “Trebuie”

Publicat: 8 septembrie 2025, 18:33

Comentarii
Mergem la Mondial? Marius Marin nu a stat pe gânduri înainte de Cipru – România: Trebuie

Marius Marin / Antena Sport

Marius Marin este în continuare încrezător în şansele României de calificare la World Cup 2026, înaintea meciului pe care tricolorii îl vor disputa marţi seară, în Cipru. Chiar dacă echipa lui Mircea Lucescu a pierdut fără drept de apel meciul amical cu Canada, scor 0-3, încrederea a lotul echipei lui Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea meciului cu Cipru, Marius Marin a declarat că jucătorii lui Mircea Lucescu vor da totul pentru a câştiga toate cele patru meciuri rămase din campania de calificare a României la World Cup 2026.

Marius Marin e convins că România se va califica la World Cup 2026

Întrebat şi dacă România se va califica la turneul final organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic, Marius Marin a oferit un răspuns categoric:

“E o senzaţie pozitivă. Ne-am pregătit pentru meciul acesta. Mai avem patru finale şi vrem să dăm totul în aceste patru meciuri ca să le câştigăm pe toate. Pot spune că ne-am motivat între noi, ştim că a fost un meci ruşinos (n.r. cu Canada), un meci de pregătire, dar mâine ne aşteaptă un meci total diferit faţă de ce a fost acum câteva zile şi avem încredere că putem aduce cele trei puncte.

Ar trebui, în primul rând, o altă atitudine şi un alt spirit de echipă, pentru că ştim că doar asta ne-a adus rezultatele şi vrem să continuăm pe acest drum.

Reclamă
Reclamă

Suntem toţi băieţii care am fost la Campionatul European şi cred că atmosfera şi armonia dintre noi a rămas. Lipseşte şi puţină şansă, pentru că meciurile cu Bosnia şi Austria au fost două înfrângeri, dar dacă ne uităm, cu Bosnia nu meritam să pierdem, iar cu Austria am întâlnit o echipă foarte bună cu care, până la urmă, am pierdut cu 2-1 la ei acasă.

(n.r. Cipru) Am văzut o echipă total diferită la cum am jucat noi anul trecut cu ei, ne-am uitat cu toţii la meciul cu Austria şi după părerea mea nu meritau să piardă.

Ştim cât de mult contează suporterii români pentru că ne-au susţinut tot timpul şi acesta ar trebui să fie primul obiectiv, să jucăm pentru ei, că ştim cât de mult iubesc echipa naţională.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Reclamă

(n.r. Mergem la Mondial?) Trebuie!”, a declarat Marius Marin, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Clasamentul Grupei H

  • 1. Bosnia – 4 meciuri – 12 puncte
  • 2. Austria – 3 meciuri – 9 puncte
  • 3. România – 4 meciuri – 6 puncte
  • 4. Cipru – 4 meciuri – 3 puncte
  • 5. San Marino – 5 meciuri – 0 puncte
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Observator
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
Fanatik.ro
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
18:29
OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost împrumutat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj!
18:04
Selecţionerul Ciprului, încrezător înaintea meciului cu România: “Avem şanse să câştigăm”
18:04
A fost corect ce a făcut McLaren? Opinia lui Adrian Georgescu
17:13
Fundaşul Daniel Dumbrăvanu, internaţional al Republicii Moldova, a fost împrumutat de CFR Cluj la Voluntari
17:11
Bayer Leverkusen i-a găsit înlocuitor lui Erik ten Hag! Fostul selecţioner al Danemarcei revine pe banca tehnică
16:49
Alţi doi fotbalişti pleacă de la CFR Cluj! Unul dintre ei semnează cu o echipă din Liga 1
Vezi toate știrile
1 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 2 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 3 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 4 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 5 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 6 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”