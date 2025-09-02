Mesajul Cristinei Neagu pentru jucătorii naţionalei de fotbal a României, ce visează să meargă la Mondial! - Antena Sport

Cristina Neagu a avut un mesaj pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, ce visează să meargă la un Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani.

Cristina Neagu le-a transmis jucătorilor naţionalei de fotbal a României că le ţine pumnii să îşi îndeplinească visul de a merge la un Mondial. Neagu, care a fost la numeroase turnee finale cu echipa naţională de handbal a României, le-a spus băieţilor lui Mircea Lucescu că e “un sentiment unic” să mergi la un Campionat Mondial.

Mesajul Cristinei Neagu pentru jucătorii naţionalei de fotbal a României

“(n.r. Naţionala de fotbal încearcă o calificare la Mondial după foarte mult timp. Ai jucat la o astfel de competiţie, ştii ce înseamnă. Cum e pentru un sportiv român să aibă tricoul acela pentru România şi să fie la Mondiale) Cred că ştii foarte bine cât de mult a însemnat echipa naţională pentru mine şi am fost îndeajuns de norocoasă să particip la multe turnee finale cu echipa naţională, şi la două ediţii ale Jocurilor Olimpice. Sigur că la fotbal s-a ajuns destul de greu la un Campionat Mondial şi ştiu că e un obiectiv pe care băieţii şi-l doresc cu ardoare şi îmi doresc din suflet să îl obţină.

Ştiu că n-au început prea bine grupa de calificare, dar în sport totul e posibil, atât timp cât crezi şi munceşti pentru rezultat. Le ţin pumnii.

“Să ajungi la un Campionat Mondial e un sentiment unic”

(n.r: Cum i-ai motiva pe băieţii lui Mircea Lucescu în pauza meciului pentru calificarea la Mondial. Ce le-ai spune?) Nu ştiu cum e într-un vestiar de băieţi, cam ce-şi spun ei, dar pot să le spun doar atât, că le ţin pumnii şi că, într-adevăr, să ajungi la un Campionat Mondial e un sentiment cu totul şi cu totul unic”, a declarat Cristina Neagu în exclusivitate pentru AntenaSport.