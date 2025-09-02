Mesajul Cristinei Neagu pentru jucătorii naţionalei de fotbal a României, ce visează să meargă la Mondial! - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul Cristinei Neagu pentru jucătorii naţionalei de fotbal a României, ce visează să meargă la Mondial!

Publicat: 2 septembrie 2025, 20:22
Mesajul Cristinei Neagu pentru jucătorii naţionalei de fotbal a României, ce visează să meargă la Mondial!

Publicat: 2 septembrie 2025, 20:22

Mesajul Cristinei Neagu pentru jucătorii naţionalei de fotbal a României, ce visează să meargă la Mondial!

Cristina Neagu, în interviul exclusiv pentru AntenaSport

Cristina Neagu a avut un mesaj pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, ce visează să meargă la un Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani.

Cristina Neagu le-a transmis jucătorilor naţionalei de fotbal a României că le ţine pumnii să îşi îndeplinească visul de a merge la un Mondial. Neagu, care a fost la numeroase turnee finale cu echipa naţională de handbal a României, le-a spus băieţilor lui Mircea Lucescu că e “un sentiment unic” să mergi la un Campionat Mondial.

Mesajul Cristinei Neagu pentru jucătorii naţionalei de fotbal a României

(n.r. Naţionala de fotbal încearcă o calificare la Mondial după foarte mult timp. Ai jucat la o astfel de competiţie, ştii ce înseamnă. Cum e pentru un sportiv român să aibă tricoul acela pentru România şi să fie la Mondiale) Cred că ştii foarte bine cât de mult a însemnat echipa naţională pentru mine şi am fost îndeajuns de norocoasă să particip la multe turnee finale cu echipa naţională, şi la două ediţii ale Jocurilor Olimpice. Sigur că la fotbal s-a ajuns destul de greu la un Campionat Mondial şi ştiu că e un obiectiv pe care băieţii şi-l doresc cu ardoare şi îmi doresc din suflet să îl obţină.

Ştiu că n-au început prea bine grupa de calificare, dar în sport totul e posibil, atât timp cât crezi şi munceşti pentru rezultat. Le ţin pumnii.

“Să ajungi la un Campionat Mondial e un sentiment unic”

(n.r: Cum i-ai motiva pe băieţii lui Mircea Lucescu în pauza meciului pentru calificarea la Mondial. Ce le-ai spune?) Nu ştiu cum e într-un vestiar de băieţi, cam ce-şi spun ei, dar pot să le spun doar atât, că le ţin pumnii şi că, într-adevăr, să ajungi la un Campionat Mondial e un sentiment cu totul şi cu totul unic”, a declarat Cristina Neagu în exclusivitate pentru AntenaSport.

România joacă vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, un amical “de lux” cu Canada. România – Canada se vede exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După amicalul cu Canada, tricolorii vor întâlni, în deplasare, Cipru, într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial. Cipru – România se joacă marţi, de la ora 21:45.

După 4 partide disputate în grupa H de calificare la World Cup 2026, România a obţinut 6 puncte, din victoriile cu San Marino şi Cipru. Tricolorii au fost învinşi de Bosnia şi Austria şi ocupă momentan locul 3 în grupa de calificare la Campionatul Mondial. World Cup 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Mircea Lucescu a convocat, iniţial, 26 de jucători pentru meciurile cu Canada şi Cipru. După accidentarea lui Daniel Bîrligea, care a suferit o ruptură musculară, selecţionerul a decis să nu mai convoace niciun jucător, aşa că se va baza pe 25 de fotbalişti pentru aceste două partide.

Bătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lunăBătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lună
Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
