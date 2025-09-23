Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus "adio" naționalei: "Trebuie să știi cum să te comporți cu el" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el”

Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el”

Andrei Nicolae Publicat: 23 septembrie 2025, 21:51

Comentarii
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus adio naționalei: Trebuie să știi cum să te comporți cu el

Alex Mitriță și Mircea Lucescu, la un antrenament / Sport Pictures

Mihai Rotaru a reacționat și el după ce Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Patronul de la Universitatea Craiova, club la care jucătorul și-a petrecut o mare parte din carieră, este de părere că naționala va fi mai săracă odată cu plecarea sa, deși totul trebuie să meargă mai departe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În plus, conducătorul alb-albaștrilor a vorbit și despre reacțiile lui Mircea Lucescu și Mihai Stoichiță, care nu știau că Mitriță urma să își ia “adio” de la tricoul naționalei.

Mihai Rotaru: “N-a fost să fie chimie”

Finanțatorul oltenilor și-a elogiat fostul jucător și a spus cum este tratat fotbalistul de 30 de ani în China, după care a vorbit despre impactul său în Craiova. Rotaru nu a ezitat să arunce o “săgeată” și către două dintre rivalele sale, FCSB și Rapid.

Când a vorbit despre decizia lui Mitriță de a se retrage de la națională, patronul a vorbit despre cele două tabere create:

Cei care îl apreciază spun că a procedat bine, cei care nu sunt foarte încântați spun că este o prostie. Cred că putea să ajute mult mai mult echipa națională și putea să însemne mult mai mult. Trebuie să știi cum să te comporți cu el, fără să acuz pe nimeni.

Reclamă
Reclamă

Cred că suntem mai săraci cu plecarea lui. În Liga 1 el a creat spectacol, acum în China e nebunie ce e acolo. Am văzut suporteri care poartă tricourile echipei naționale (n.r. cu numărul lui). Diferența dintre noi și alte echipe din România, noi creăm modele în Bănie, sunt mulți copii care dorm cu poza lui Mitriță sub pernă, nu cred că dorm cu poza lui Olaru sau Dobre sub pernă. Avem suporteri care trăiesc mult mai intens. Mitriță a fost contemporan cu Oltenia fotbalistică.

Am fost mai săraci, el ar fi putut da mult mai mult. N-a fost să fie chimie între echipa națională și Alex Mitriță. A încercat să o facă elegant (n.r. vestea retragerii), a colaborat inclusiv cu echipa de comunicare a FRF. Eu cred că a fost un teatru (n.r. faptul că Lucescu și Stoichiță nu știau de retragere), totul a fost făcut de comun acord“, a spus finanțatorul oltenilor, potrivit digisport.ro.

Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătiteCine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Observator
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
Fanatik.ro
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
22:20
Cristi Chivu, pus în paralel cu Simone Inzaghi de un jucător de la Inter: “Aduce multă pasiune”
22:15
LIVE VIDEOBenfica – Rio Ave se joacă ACUM. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”
22:12
Ionel Dănciulescu a analizat-o pe FCSB și a dat verdictul: “Despre asta e vorba!”
21:38
“Jaloane!” Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după 0-3 cu Chindia: “De asta joacă în Liga a 2-a!”
21:28
A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: “Suporterii își iubesc clubul”
21:19
Chindia – Steaua 3-0! Al 2-lea eșec al sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca