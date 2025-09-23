Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus "adio" naționalei: "Trebuie să știi cum să te comporți cu el" - Antena Sport

Mihai Rotaru a reacționat și el după ce Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Patronul de la Universitatea Craiova, club la care jucătorul și-a petrecut o mare parte din carieră, este de părere că naționala va fi mai săracă odată cu plecarea sa, deși totul trebuie să meargă mai departe.
În plus, conducătorul alb-albaștrilor a vorbit și despre reacțiile lui Mircea Lucescu și Mihai Stoichiță, care nu știau că Mitriță urma să își ia “adio” de la tricoul naționalei.
Mihai Rotaru: “N-a fost să fie chimie”
Finanțatorul oltenilor și-a elogiat fostul jucător și a spus cum este tratat fotbalistul de 30 de ani în China, după care a vorbit despre impactul său în Craiova. Rotaru nu a ezitat să arunce o “săgeată” și către două dintre rivalele sale, FCSB și Rapid.
Când a vorbit despre decizia lui Mitriță de a se retrage de la națională, patronul a vorbit despre cele două tabere create:
“Cei care îl apreciază spun că a procedat bine, cei care nu sunt foarte încântați spun că este o prostie. Cred că putea să ajute mult mai mult echipa națională și putea să însemne mult mai mult. Trebuie să știi cum să te comporți cu el, fără să acuz pe nimeni.
Cred că suntem mai săraci cu plecarea lui. În Liga 1 el a creat spectacol, acum în China e nebunie ce e acolo. Am văzut suporteri care poartă tricourile echipei naționale (n.r. cu numărul lui). Diferența dintre noi și alte echipe din România, noi creăm modele în Bănie, sunt mulți copii care dorm cu poza lui Mitriță sub pernă, nu cred că dorm cu poza lui Olaru sau Dobre sub pernă. Avem suporteri care trăiesc mult mai intens. Mitriță a fost contemporan cu Oltenia fotbalistică.
Am fost mai săraci, el ar fi putut da mult mai mult. N-a fost să fie chimie între echipa națională și Alex Mitriță. A încercat să o facă elegant (n.r. vestea retragerii), a colaborat inclusiv cu echipa de comunicare a FRF. Eu cred că a fost un teatru (n.r. faptul că Lucescu și Stoichiță nu știau de retragere), totul a fost făcut de comun acord“, a spus finanțatorul oltenilor, potrivit digisport.ro.
