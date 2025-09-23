Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă

Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă

Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă

Publicat: 23 septembrie 2025, 10:05

Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă

Mircea Lucescu şi Mihai Stoichiţă - Profimedia Images

Mihai Stoichiţă a surprins pe toată lumea la finalul meciului Dinamo – Farul 1-1, atunci când şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia nimic despre retragerea pe care Alexandru Mitriţă şi-a anunţat-o de la echipa naţională a României.

Reporterii au crezut că directorul general al Federației Române de Fotbal glumeşte atunci când le-a spus că nu ştie nimic legat de decizia atacantului de 30 de ani de la Zhejiang FC. Totuşi, oficialul ajuns la 71 de ani i-a asigurat că vorbeşte serios.

Mihai Stoichiţă nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă

“Nu, m-am uitat mai mult la meciuri, de unde să știu? Nu citesc scrisori, de unde scrisori. M-ați lăsat fără cuvinte, nu vedeți? De unde să știu de scrisoarea asta? Eu nu am primit-o, nu știu de ce a decis asta, dacă nu știu de scrisoare? Știți dumneavoastră mai bine decât mine.

Dați-mi voie să nu cred că își va menține hotărârea asta, nu cred, la 30 de ani? Poți să joci până la 36-37 de ani, normal. Să vedem, nu știu, să discut și eu mâine. Să văd dacă și Lucescu știa,. Nu mi-a spus nimic, vă dau cuvântul de onoare că nu am știut de treaba asta.

Orice jucător bun lipsește echipei naționale. O fi supărat de la ultima acțiune, cine știe, se pot întâmpla foarte multe, dar îi trece, eu să sper, întotdeauna sper”, a spus Stoichiţă, la finalul meciului Dinamo – Farul 1-1.

Alexandru Mitriţă a bifat în total 25 de meciuri la echipa naţională, pe parcursul a şapte ani. El a reuşit să marcheze patru goluri şi a debutat în martie 2018, într-un meci amical cu Israel.

