Mihai Stoica a ales adversara României din barajul pentru CM 2026: „S-a mai făcut de râs” - Antena Sport

După rezultatul de egalitate din Cipru, naționala de fotbal a României trebuie să își mute atenția înspre baraj, în ceea ce privește calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor.
Tricolorii au nevoie de adevărate minuni în ultimele jocuri din preliminarii, având în vedere faptul că distanța față de Bosnia și Austria este de cinci puncte. Mihai Stoica a spus ce adversar ar prefera la baraj și pe ce anume mizează când face această alegere.
Mihai Stoica spune ce adversar ar fi accesibil pentru România la baraj
Barajul pare singura variantă prin care naționala de fotbal a României mai poate spera la o calificare la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii sunt departe de Bosnia și Austria, cu trei meciuri înainte de încheierea preliminariilor, având meciuri directe cu ambele selecționate.
Nici acolo însă, misiunea României nu este una facilă. Adversari precum Italia, Ucraina sau Turcia ar putea sta în calea tricolorilor către o prezență la turneul final de anul viitor.
Mihai Stoica a vorbit despre ultimele jocuri ale naționalei pregătite de Mircea Lucescu și a spus care ar fi, din punctul său de vedere, cel mai accesibil adversar de la baraj.
„E clar, trebuie să ne facem calcule. Vom juca primul meci din baraj în deplasare, să vedem împotriva cui. Deci la noi de acum încolo cred că vor fi emoții doar la tragerea la sorți. Să vedem cu cine vom juca. Pentru că una e să joci cu Ucraina, că nu joci în deplasare, alta e să joci în Ungaria, că Italia nu e vreo sperietoare.
Între Italia și Ungaria aș vrea Italia, da. Pentru că Italia s-a mai făcut de râs la un baraj împotriva Macedoniei de Nord, iar Ungaria nu arată deloc rău. Are jucători buni”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
Cum se va disputa barajul pentru calificarea la CM 2026
Vor fi patru urne valorice în disputarea barajelor de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Din postura de câștigătoare a grupei în Liga Națiunilor, România va fi automat repartizată în urna a patra valorică.
Din celelalte trei urne vor face parte naționalele care termină pe locul al doilea în grupa din preliminarii, locul acestora fiind luat în funcție de locul din clasamentul FIFA.
În prima urnă, unde vor fi prezente viitoarele adversare ale României, vor putea fi echipe precum Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor.Barajul se va disputa în sistem semifinală-finală, iar urnele ar putea arăta astfel:
- Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Țara Galilor
- Urna 2: Serbia, Suedia, Polonia, Cehia
- Urna 3: Ungaria, Slovacia, Scoția, Bosnia și Herțegovina
- Urna 4: România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Moldova
