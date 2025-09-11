Mihai Stoica a ales adversara României din barajul pentru CM 2026: „S-a mai făcut de râs” - Antena Sport

După rezultatul de egalitate din Cipru, naționala de fotbal a României trebuie să își mute atenția înspre baraj, în ceea ce privește calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor.

Tricolorii au nevoie de adevărate minuni în ultimele jocuri din preliminarii, având în vedere faptul că distanța față de Bosnia și Austria este de cinci puncte. Mihai Stoica a spus ce adversar ar prefera la baraj și pe ce anume mizează când face această alegere.

Mihai Stoica spune ce adversar ar fi accesibil pentru România la baraj

Barajul pare singura variantă prin care naționala de fotbal a României mai poate spera la o calificare la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii sunt departe de Bosnia și Austria, cu trei meciuri înainte de încheierea preliminariilor, având meciuri directe cu ambele selecționate.

Nici acolo însă, misiunea României nu este una facilă. Adversari precum Italia, Ucraina sau Turcia ar putea sta în calea tricolorilor către o prezență la turneul final de anul viitor.

Mihai Stoica a vorbit despre ultimele jocuri ale naționalei pregătite de Mircea Lucescu și a spus care ar fi, din punctul său de vedere, cel mai accesibil adversar de la baraj.