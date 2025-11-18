Mihai Stoica propune o schimbare majoră la naţională. Cei doi jucători ceruţi în lotul "tricolorilor" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica propune o schimbare majoră la naţională. Cei doi jucători ceruţi în lotul "tricolorilor"

Mihai Stoica propune o schimbare majoră la naţională. Cei doi jucători ceruţi în lotul "tricolorilor"

Mihai Stoica propune o schimbare majoră la naţională. Cei doi jucători ceruţi în lotul “tricolorilor”

Publicat: 18 noiembrie 2025, 8:46

Mihai Stoica propune o schimbare majoră la naţională. Cei doi jucători ceruţi în lotul tricolorilor

Mihai Stoica / Profimedia Images

Mihai Stoica a propus o schimbare majoră la echipa naţională. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB consideră că “tricolorii” ar da un randament mai bun dacă ar evolua într-un sistem cu trei fundaşi centrali.

MM a subliniat că mulţi dintre jucătorii României evoluează într-un astfel de sistem la echipele lor de club, astfel că le-ar fi uşor să joace aşa şi la echipa naţională.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Mihai Stoica propune o schimbare majoră la naţională

De asemenea, Mihai Stoica a cerut doi jucători U21 în lotul României. MM ar vrea să-i vadă la lot pe Andrei Borza, care în prezent e accidentat, şi pe Alexandru Musi, fiind de părere că cei doi ar trebui să facă pasul la naţionala mare.

“Să vedem cu cine picăm. Putem să avem șanse. Poate fi și Borza de națională. El cu Musi. Ambii joacă. Borza ar putea fi o soluție ca fundaș stânga. Poate că Rațiu în baraj va avea altă atitudine. Poate nu o să mai avem glume din astea să dăm cartonașe când dăm gol că ni se pare că suntem foarte amuzanți, dar nu suntem. Sunt multe chestii care se leagă. Cu o linie de fund Rațiu, Drăgușin, Burcă, Borza se schimbă în bine. Poate chiar Bancu.

Eu, în continuare, cred că am da un randament mai bun la echipa națională dacă am intra cu trei fundași centrali. O să spuneți că nu avem fundași centrali. Da, dar chiar dacă nu sunt străluciți le e mai ușor să joace în trei decât în doi. Îi aveam acum pe Drăguș, Ghiță, Rus, Racovițean…

Toți joacă în trei la echipele de club. Iar în acest modul Bancu și Rațiu să fie aripile. Până la meciul de baraj poți încerca această formulă. Poți să joci și cu doi atacanți, sunt mai multe formule. Există un 3-4-2-1, un 3-4-1-2, depinde cum triunghiul acolo. Ai număr 10, pe Ianis, Stanciu, Olaru, Stanciu. Ai și doi atacanți”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

România se va afla în urna a patra la tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026. “Tricolorii” vor întâlni o echipă din prima urnă, urnă în care în acest moment se află Italia, Turcia, Ucraina şi Polonia.

