Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026: "Sunt accesibile" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026: “Sunt accesibile”

Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026: “Sunt accesibile”

Publicat: 15 noiembrie 2025, 8:40

Comentarii
Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026: Sunt accesibile

Mihai Stoica, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026. “Tricolorii” şi-au asigurat matematic prezenţa la baraj prin prisma Nations League, după calificarea Franţei la turneul final, luptând pentru ocuparea locului secund în grupa preliminară, loc care le-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă România va merge la barajul din martie din postura de naţională clasată pe locul doi în grupă, atunci ar urma să joace primul meci pe teren propriu şi ar întâlni adversare mai slab cotate decât cele din urna 1, pe care le-ar întâlni dacă ar încheia grupa pe locul trei.

Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026

În cazul în care naţionala lui Mircea Lucescu va termina grupa pe locul doi, atunci posibilele adversare de la baraj sunt Ungaria, Cehia, Scoţia şi Slovacia. Sunt şanse ca “tricolorii” să fie în urna a doua la tragerea la sorţi, iar în acest context, ar putea da la baraj peste Albania, Macedonia de Nord, Kosovo sau Bosnia.

Mihai Stoica a declarat că naţionale precum Cehia şi Slovacia, pe care “tricolorii” le-ar întâlni dacă ar fi în urna a treia la tragera la sorţi, sunt unele accesibile.

“Dacă mă întrebai acum câţiva ani, spuneam că să evităm Slovacia şi Cehia, cu Albania şi Kosovo n-avem nicio emoţie, deşi Albania ne-a bătut acolo (la EURO 2016). Acum nu ştiu ce să zic…

Reclamă
Reclamă

Noi pe Kosovo i-am bătut pe unde i-am prins, dar nu prea e valabil ce s-a întâmplat acum un an. Uite Cehia: s-a chinuit pentru Campionatul European cu Moldova. Slovacia pare bunicică, deşi la Europene…Oricare din acestea e accesibilă”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Cum arată urnele pentru tragerea la sorţi a barajului de World Cup 2026, după rezultatele din 14 noiembrie:

Urna 1:

Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşafMoarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
Reclamă
  • Italia
  • Turcia
  • Ucraina
  • Polonia

Urna 2:

  • Ungaria
  • Scoţia
  • Cehia
  • Slovacia

Urna 3:

  • Albania
  • Macedonia de Nord
  • Kosovo
  • Bosnia

Urna 4:

  • Ţara Galilor
  • Suedia
  • România
  • Irlanda de Nord

*România se află în urna a patra, în acest moment, deoarece nu ocupă locul secund în grupa preliminară.

România mai are de disputat două meciuri în preliminarii. “Tricolorii” vor întâlni Bosnia sâmbătă, de la 21:45, la Zenica. Trei zile mai târziu, naţionala se va duela cu San Marino la Ploieşti, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Observator
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
11:57
Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România: “Mă aştept la o victorie”. Pe ce jucători mizează
11:31
Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo înaintea meciului decisiv de calificare al Portugaliei. Decizia luată de selecţioner
11:09
Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator
11:00
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026
10:58
Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă
10:21
“Va fi mai uşor cu Austria decât cu România”. Bosniacii se tem de “tricolori” înaintea meciului crucial din preliminarii
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 3 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!