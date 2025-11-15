Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026: "Sunt accesibile" - Antena Sport

Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026. “Tricolorii” şi-au asigurat matematic prezenţa la baraj prin prisma Nations League, după calificarea Franţei la turneul final, luptând pentru ocuparea locului secund în grupa preliminară, loc care le-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi.

Dacă România va merge la barajul din martie din postura de naţională clasată pe locul doi în grupă, atunci ar urma să joace primul meci pe teren propriu şi ar întâlni adversare mai slab cotate decât cele din urna 1, pe care le-ar întâlni dacă ar încheia grupa pe locul trei.

În cazul în care naţionala lui Mircea Lucescu va termina grupa pe locul doi, atunci posibilele adversare de la baraj sunt Ungaria, Cehia, Scoţia şi Slovacia. Sunt şanse ca “tricolorii” să fie în urna a doua la tragerea la sorţi, iar în acest context, ar putea da la baraj peste Albania, Macedonia de Nord, Kosovo sau Bosnia.

Mihai Stoica a declarat că naţionale precum Cehia şi Slovacia, pe care “tricolorii” le-ar întâlni dacă ar fi în urna a treia la tragera la sorţi, sunt unele accesibile.

“Dacă mă întrebai acum câţiva ani, spuneam că să evităm Slovacia şi Cehia, cu Albania şi Kosovo n-avem nicio emoţie, deşi Albania ne-a bătut acolo (la EURO 2016). Acum nu ştiu ce să zic…