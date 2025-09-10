Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog despre posibilul înlocuitor al lui Mircea Lucescu: "Are voie?" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog despre posibilul înlocuitor al lui Mircea Lucescu: “Are voie?”

Andrei Nicolae Publicat: 10 septembrie 2025, 22:48

Lucescu, Stoica, Angelescu / Colaj Sport Pictures + Hepta

Viitorul lui Mircea Lucescu la națională a devenit unul incert după remiza din preliminariile World Cup 2026 dintre România și Cipru, scor 2-2. Recent, Victor Angelescu și Mihai Stoica au discutat în cadrul unei emisiuni despre ce se poate întâmpla cu selecționerul și despre șansele ca Gică Hagi să ajungă din nou la cârma “tricolorilor”.

În cadrul aceluiași dialog, cei doi conducători au vorbit despre posibilitatea ca “Regele” să fie blocat din drumul spre națională din cauza acțiunilor pe care le deține în majoritate la Farul.

Mihai Stoica și Victor Angelescu, în dialog despre Mircea Lucescu

Rezultatul de egalitate cu Cipru din calificările pentru Cupa Mondială de anul viitor e posibil să îl coste pe Mircea Lucescu locul de la națională. Ziua de după partida din Nicosia a fost plină de declarații și de știri privind ce se poate întâmpla cu “Il Luce”, iar seara a fost marcată de un dialog dintre Mihai Stoica și Victor Angelescu.

Acționarul minoritar de la Rapid este de părere că Lucescu va continua pe banca tehnică și că se va da la o parte doar dacă i se va cere. Plecând de la ce a spus conducătorul giuleștenilor, Stoica a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi să vină la națională, ipoteză lansată și de Gigi Becali astăzi. Angelescu a ridicat la fileu ulterior un semn de întrebare legat de legitimitatea fostului mare jucător de a pregăti naționala, în contextul în care e acționar majoritar la Farul.

Victor Angelescu: “Eu cred că continuă. Cred, în schimb, dacă îi va cere Răzvan Burleanu sau FRF demisia, va pleca“.

Mihai Stoica: “Dacă cei de la Federaţie s-au gândit deja la un înlocuitor, dacă Mircea Lucescu e de acord cu numele, cred că pleacă. Acum întrebarea este: Gică Hagi, care a refuzat de atâtea ori, se reîntoarce“.

Victor Angelescu: “Are voie? Gică Hagi ar merita cu vârf şi îndesat să fie“.

Mihai Stoica: “Cred că asta se poate discuta şi la nivel de urgenţă. E o situaţie de criză. Dacă considerăm acum că trebuie înlocuit selecţionerul, e un caz de forţă majoră. (n.r. Se poate să avem o excepţie) Se poate orice“, a fost dialogul dintre cei doi conducători de club la primasport.ro.

Gică Hagi a mai pregătit naționala României acum peste 20 de ani, când “tricolorii” au pierdut barajul pentru Cupa Mondială din 2002 contra Sloveniei, scor general 2-3.

