Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: "E cel mai bun" - Antena Sport

România a ratat şansa de a ajunge la World Cup 2026 din preliminarii şi mai poate spera doar la barajul din Nations League, după 2-2 în Cipru, un rezultat ruşinos ţinând cont că meciul era unul decisiv pentru tricolori.

Multe voci din fotbalul românesc s-au întrebat dacă Mircea Lucescu ar trebui să plece de la naţională. Chiar dacă nu se află pe această listă, Gigi Becali a anunţat însă care ar fi antrenorul perfect care poate prelua naţionala, dacă Il Luce şi-ar da demisia.

Gigi Becali: “Gică Hagi e cel mai bun antrenor liber care poate prelua România”

“Părerea mea: are o vârstă, îl iubim, îl respectăm și trebuie să se lase cu demnitate, să îl iubim în continuare. Și acum nu vorbim lucruri rele despre el. Nu comentăm că e Lucescu. El să fie demn cum a fost toată viața până la 80 de ani. Să spună. Așa ar trebui să facă, părerea mea.

Eu nu îi cer demisia lui Lucescu. Nu îmi permit. Nu am calitate de așa ceva la fotbal. Normal, cel care e cel mai bun antrenor al nostru, la ora asta liber de contract și care poate să vină, e Gică Hagi. Mai e și Olăroiu, care a demonstrat, dar el nu poate să vină. Sigurul e Gică. El cunoaște toți jucătorii. El a făcut din rahat bici. A luat campionatul de două ori cu Farul. E ceva din domeniul fantasticului. Nu vreau să zic mai mult din respect pentru Lucescu.

Când e vorba de Lucescu trebuie să ne mai estompăm părerea. Nu mai ai respect pentru un om care până la 80 de ani a făcut ceva în toată lumea? Toate performanțele pe care le-a avut… Când ai o vârstă… e totul până la o vârstă. El arată tânăr. Arată de 60 de ani, nu de 80. Nu vreau să spun mai multe.