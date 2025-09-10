Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: "E cel mai bun" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun”

Publicat: 10 septembrie 2025, 13:15

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

România a ratat şansa de a ajunge la World Cup 2026 din preliminarii şi mai poate spera doar la barajul din Nations League, după 2-2 în Cipru, un rezultat ruşinos ţinând cont că meciul era unul decisiv pentru tricolori.

Multe voci din fotbalul românesc s-au întrebat dacă Mircea Lucescu ar trebui să plece de la naţională. Chiar dacă nu se află pe această listă, Gigi Becali a anunţat însă care ar fi antrenorul perfect care poate prelua naţionala, dacă Il Luce şi-ar da demisia.

Gigi Becali: “Gică Hagi e cel mai bun antrenor liber care poate prelua România”

“Părerea mea: are o vârstă, îl iubim, îl respectăm și trebuie să se lase cu demnitate, să îl iubim în continuare. Și acum nu vorbim lucruri rele despre el. Nu comentăm că e Lucescu. El să fie demn cum a fost toată viața până la 80 de ani. Să spună. Așa ar trebui să facă, părerea mea.

Eu nu îi cer demisia lui Lucescu. Nu îmi permit. Nu am calitate de așa ceva la fotbal. Normal, cel care e cel mai bun antrenor al nostru, la ora asta liber de contract și care poate să vină, e Gică Hagi. Mai e și Olăroiu, care a demonstrat, dar el nu poate să vină. Sigurul e Gică. El cunoaște toți jucătorii. El a făcut din rahat bici. A luat campionatul de două ori cu Farul. E ceva din domeniul fantasticului. Nu vreau să zic mai mult din respect pentru Lucescu.

Când e vorba de Lucescu trebuie să ne mai estompăm părerea. Nu mai ai respect pentru un om care până la 80 de ani a făcut ceva în toată lumea? Toate performanțele pe care le-a avut… Când ai o vârstă… e totul până la o vârstă. El arată tânăr. Arată de 60 de ani, nu de 80. Nu vreau să spun mai multe.

Pe Lucescu eu cred că trebuie să îl privim cum e Messi în fotbal. Că au mai fost Maradona, Pelé, Neymar. Dar Messi nu se mai naște. Poate Yamal, dacă duce o viață sportivă… Așa e și Lucescu. Ca Lucescu nu mai există vreun antrenor român. Nu a fost niciunul ca el. A făcut performanță în toată Europa. Nu s-a născut unul ca el până acum. E numărul 1. Vrem să rămână numărul 1. Să nu i se pună o pată”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

România, şanse 0,1% să ajungă direct la World Cup 2026

După Cipru – România 2-2 şi Bosnia – Austria 1-2, specialiştii de la Football Meets Data au oferit şansele pe care tricolorii le mai au pentru a câştiga Grupa H: 0.1%, un procent la care nimeni nu se gândea înaintea startului preliminariilor.

După succesul din Bosnia, Austria are şanse 99% să ajungă direct la World Cup 2026, competiţia ce va fi exclusiv în AntenaPLAY. Bosnia are şi ea 1% procent, dar stă mai bine decât noi la şansele de a prinde locul 2 (71%), România având 28% şanse la poziţia care duce la baraj.

