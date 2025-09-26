Mircea Lucescu l-a văzut pe Târnovanu şi şi-a recunoscut greşeala! Cu cine se luptă pentru postul de titular - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost impresionat de prestaţia lui Ştefan Târnovanu, în victoria obţinută de FCSB cu 1-0, în meciul de pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, primul din faza principală Europa League.

David Miculescu a deschis scorul în minutul 13, din centrarea lui Denis Alibec, dar un mare merit l-a avut şi Ştefan Târnovanu, cel care a închis poarta campioanei României şi a avut mai multe intervenţii salvatoare.

Mircea Lucescu a recunoscut că a greşit în privinţa lui Moldovan şi l-a lăudat pe Târnovanu: “A fost senzaţional”

La acţiunea precedentă a echipei naţionale, la meciurile cu Canada şi Cipru, Mircea Lucescu s-a bazat pe Horaţiu Moldovan. Selecţionerul a fost criticat pentru această decizie, mai ales că fostul portar de la Rapid a comis o gafă uriaşă în meciul cu Canada.

Lucescu a recunoscut că a greşit că l-a folosit pe Moldovan şi, după meciul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, l-a lăudat pe Târnovanu pentru prestaţia din meciul cu Go Ahead Eagles şi a anunţat că portarul campioanei se va lupta pentru postul de titular cu Ionuţ Radu (Celta Vigo) şi Răzvan Sava (Udinese):

“Am făcut o greşeală cu Moldovan, dar el era sufletul echipei. Un portar care nu apără are dificultăţi. Târnovanu arată bine, dar arată bine într-un meci, să-l vedem. Sunt trei care concurează acum, Târnovanu, Ionuţ Radu şi Sava. În meciul de aseară el a salvat rezultatul, a fost senzaţional. Trebuie să continue”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.