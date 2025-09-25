Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles - FCSB: "Intervenţia sezonului" - Antena Sport

Ştefan Târnovanu a reuşit o primă repriză uriaşă în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB, din prima etapă a grupei principale Europa League. Chiar dacă David Miculescu a fost cel care a deschis scorul în minutul 13, un mare merit îl are şi portarul de 25 de ani.
Intervenţiile sale au făcut ca tabela să arate 0 în dreptul celor de la Go Ahead Eagles, olandezii având mai multe ocazii importante de a marca în primele 45 de minute.
Ştefan Târnovanu i-a impresionat pe jurnaliştii de la ESPN în Go Ahead Eagles – FCSB
În minutul 17, Târnovanu a respins incredibil şutul lui Mathis Suray. Câteva secunde mai târziu, el a respins şi şutul lui Mats Deijl, menţinând avantajul celor de la FCSB.
Intervenţia la şutul lui Mathis Suray a fost cu adevărat impresionantă, iar acest lucru a fost subliniat şi de către jurnaliştii de la ESPN. Pagina în spaniolă a cunoscutului post american a lăudat parada portarului de la FCSB şi consideră că această intervenţie este una dintre cele mai bune din întreg sezonul:
“E candidat la intervenția sezonului! Târnovanu a asteptat până în ultima clipă pentru a vedea în ce direcție trebuie să plonjeze pentru a-i nega lui Mathis Suray golul”, au scris cei de la ESPN.
- 5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ştefan Târnvovanu, potrivit site-ului transfermarkt.com
- 182 de meciuri a jucat Ştefan Târnovanu la FCSB, acolo unde a câştigat două titluri de campion în Liga 1 şi două Supercupe
