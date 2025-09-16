Mircea Lucescu, prima reacţie după ce a fost reconfirmat ca selecţioner: "Să fie foarte clar". Ce a vorbit cu Răzvan Burleanu - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu, prima reacţie după ce a fost reconfirmat ca selecţioner: “Să fie foarte clar”. Ce a vorbit cu Răzvan Burleanu

Publicat: 16 septembrie 2025, 14:22

Mircea Lucescu, la un meci al naţionalei/ Profimedia

Mircea Lucescu a oferit prima reacţie, după ce a fost reconfirmat în funcţia de selecţioner al României. “Il Luce” a decis să continue pe banca naţionalei, pe care speră în continuare să o ducă la World Cup 2026, turneu care se va vedea exclusiv în Universul Antena.

Mircea Lucescu a avut şi azi o nouă rundă de discuţii cu Răzvan Burleanu. Selecţionerul a dezvăluit că şi-a făcut un “proces de conştiinţă” şi a realizat că elevii săi de la naţională merită mai mult în această campanie de calificare la World Cup 2026.

“Il Luce” şi-a exprimat încrederea deplină în “tricolori” şi a transmis că tot ce s-a întâmplat până acum în campania preliminară a fost doar un “accident”. Lucescu s-a declarat convins că România poate învinge Austria, în meciul care va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, pe 12 octombrie, de la 21:45.

“M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident. Am încredere că echipa asta va reveni acolo îi e locul și a arătat că poate să fie. Mă refer aici la Campionatul European, la meciurile din Liga Națiunilor. Au fost câteva incidente pe parcurs care ne-au privat de niște puncte importante.

Să fie foarte clar, nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela. Acum mi-am făcut un proces de conștiință și am realizat că băieții aceștia pot mult mai mult! Dacă nu au reușit, este doar vina mea în chestia asta! Ne așteaptă un meci foarte greu, iar aici e o chestie de orgoliu național.

S-a vorbit foarte mult de calificare, iar asta i-a afectat foarte mult. Ținând cont de context, de valoare, de celelalte echipe… Și eu, dar și ei nu am reușit să fim destul de calmi și astfel că am reacționat sub imperiul necesității de a merge la Campionatul Mondial. Este imposibil să nu reușim să câștigăm împotriva Austriei, imposibil! De asta nu s-a pus în niciun moment problema demisiei sau a demiterii, absolut deloc”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

Totodată, Mircea Lucescu a dezvăluit şi ce a vorbit cu Răzvan Burleanu. Selecţionerul a transmis că dialogul a fost legat de ce ar trebui să se întâmple la echipa naţională, în următoarea perioadă.

“Eu am fost cel care a spus că mă dau deoparte dacă există o altă posibilitate, atâta tot. Nu s-a pus în nicio secundă problema despărțirii din cauza lui Răzvan Burleanu. Asta este, trebuie să ne pregătim bine pentru meciul care urmează. Vineri vom da lista cu jucătorii străini, vom urmări cu atenție și alte soluții. Sunt convins că vor veni în octombrie cu un alt spirit la echipa națională. Și ei și-au dat seama că au făcut un meci slab, neconvingător.

Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europenePrimarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
(n.r. – Ce ați vorbit cu domnul Burleanu?) Am discutat ce trebuie să facem în continuare, cum trebuie să abordăm această perioadă. În primul rând, e încrederea mea că jucătorii pot și trebuie să ajungă la ceea ce au arătat în toamna trecută.

Răzvan mi-a spus că am tot sprijinul. În primul rând, acest lucru trebuie să plece de la FRF. E interesul nostru să obținem o victorie cu Austria. Ce Dumnezeu, i-am mai bătut cu 4-0! I-am mai bătut și la ei. Ei au un avantaj că au aceeași echipă de 4 ani de zile”, a mai spus Mircea Lucescu.

