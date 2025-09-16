Mircea Lucescu, prima reacţie după ce a fost reconfirmat ca selecţioner: "Să fie foarte clar". Ce a vorbit cu Răzvan Burleanu - Antena Sport

Mircea Lucescu a oferit prima reacţie, după ce a fost reconfirmat în funcţia de selecţioner al României. “Il Luce” a decis să continue pe banca naţionalei, pe care speră în continuare să o ducă la World Cup 2026, turneu care se va vedea exclusiv în Universul Antena.

Mircea Lucescu a avut şi azi o nouă rundă de discuţii cu Răzvan Burleanu. Selecţionerul a dezvăluit că şi-a făcut un “proces de conştiinţă” şi a realizat că elevii săi de la naţională merită mai mult în această campanie de calificare la World Cup 2026.

Mircea Lucescu, prima reacţie după ce a fost reconfirmat ca selecţioner

“Il Luce” şi-a exprimat încrederea deplină în “tricolori” şi a transmis că tot ce s-a întâmplat până acum în campania preliminară a fost doar un “accident”. Lucescu s-a declarat convins că România poate învinge Austria, în meciul care va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, pe 12 octombrie, de la 21:45.

“M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident. Am încredere că echipa asta va reveni acolo îi e locul și a arătat că poate să fie. Mă refer aici la Campionatul European, la meciurile din Liga Națiunilor. Au fost câteva incidente pe parcurs care ne-au privat de niște puncte importante.

Să fie foarte clar, nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela. Acum mi-am făcut un proces de conștiință și am realizat că băieții aceștia pot mult mai mult! Dacă nu au reușit, este doar vina mea în chestia asta! Ne așteaptă un meci foarte greu, iar aici e o chestie de orgoliu național.