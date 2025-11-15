"Ne vedem la tragerea la sorţi?" Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înaintea meciului crucial cu Bosnia - Antena Sport

Mircea Lucescu a oferit declaraţii înaintea partidei României cu Bosnia, crucială în vederea calificării la World Cup 2026. Înaintea acestui meci, “tricolorii” mai au şanse matematice să prindă primul loc în grupă, luptându-se şi pentru poziţia secundă, poziţie care ne-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi a barajului din martie.

Partida de la Zenica se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Trei zile mai târziu, “tricolorii” vor înfrunta San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

“Ne vedem la tragerea la sorţi?” Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înainte de Bosnia – România

Întrebat dacă va fi prezent la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026, care va fi pe 5 decembrie, la Washington, Mircea Lucescu a plecat din interviu şi s-a rezumat a spune doar “La revedere”.

Selecţionerul a prefaţat şi duelul cu Bosnia şi a transmis că partida de la Zenica va fi una “decisivă” pentru “tricolori”, care luptă pentru prima prezenţă la un Mondial după 28 de ani.

“Caracterizările le facem după campanii. Ne aşteptăm la un meci cu totul şi cu totul deosebit. Decisiv aş putea spune, în ceea ce priveşte capacitatea de a ne califica. Echipa creşte.