"Ne vedem la tragerea la sorţi?" Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înaintea meciului crucial cu Bosnia - Antena Sport

Mircea Lucescu a oferit declaraţii înaintea partidei României cu Bosnia, crucială în vederea calificării la World Cup 2026. Înaintea acestui meci, “tricolorii” mai au şanse matematice să prindă primul loc în grupă, luptându-se şi pentru poziţia secundă, poziţie care ne-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi a barajului din martie.
Partida de la Zenica se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Trei zile mai târziu, “tricolorii” vor înfrunta San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
“Ne vedem la tragerea la sorţi?” Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înainte de Bosnia – România
Întrebat dacă va fi prezent la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026, care va fi pe 5 decembrie, la Washington, Mircea Lucescu a plecat din interviu şi s-a rezumat a spune doar “La revedere”.
Selecţionerul a prefaţat şi duelul cu Bosnia şi a transmis că partida de la Zenica va fi una “decisivă” pentru “tricolori”, care luptă pentru prima prezenţă la un Mondial după 28 de ani.
“Caracterizările le facem după campanii. Ne aşteptăm la un meci cu totul şi cu totul deosebit. Decisiv aş putea spune, în ceea ce priveşte capacitatea de a ne califica. Echipa creşte.
Nu mai e aceeaşi echipă din toamna trecută, au dispărut mulţi jucători din diferite motive, accidentări, faptul că nu joacă la echipele lor. Într-o perioadă foarte scurtă de timp a trebuit să găsim soluţii pentru a forma o echipă competitivă şi a duce mai departe speranţa de calificare.
(Ne vedem la tragerea la sorţi în America?) La revedere”, a declarat Mircea Lucescu, pentru AntenaSport, înainte de Bosnia – România.
Mircea Lucescu a vorbit despre demisie înainte de Bosnia – România
Mircea Lucescu a susţinut o conferinţă de presă înaintea meciului cu Bosnia, de sâmbătă, de la ora 21.45. Întrebat de un jurnalist bosniac despre o eventuală plecare, Lucescu a răspuns sec: “Demis? Eu nu pot fi demis!”
“Pentru mine nu este vreo presiune, este o repsonsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial”, acesta este mesajul categoric al lui Mircea Lucescu. Tehnicianul crede că acum altele erau datele calificării dacă România primea penalty.
“La Bucureşti, am dominat categoric meciul, dacă aveam penalty… Dacă arbitrul ne dădea acel penalty, care era perfect valabil, altfel era meciul”, a spus Mircea Lucescu, care a ţinut să laude lotul Bosniei: “Avem un meci dificil, întâlnim o echipă puternică, cu jucători care au experienţă, dar şi noi avem”, a spus tehnicianul.
