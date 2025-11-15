Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ne vedem la tragerea la sorţi?" Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înaintea meciului crucial cu Bosnia - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Ne vedem la tragerea la sorţi?” Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înaintea meciului crucial cu Bosnia
EXCLUSIV

“Ne vedem la tragerea la sorţi?” Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înaintea meciului crucial cu Bosnia

Publicat: 15 noiembrie 2025, 9:08

Comentarii
Ne vedem la tragerea la sorţi? Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înaintea meciului crucial cu Bosnia

Mircea Lucescu, în timpul unui interviu pentru AntenaSport

Mircea Lucescu a oferit declaraţii înaintea partidei României cu Bosnia, crucială în vederea calificării la World Cup 2026. Înaintea acestui meci, “tricolorii” mai au şanse matematice să prindă primul loc în grupă, luptându-se şi pentru poziţia secundă, poziţie care ne-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi a barajului din martie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida de la Zenica se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Trei zile mai târziu, “tricolorii” vor înfrunta San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

“Ne vedem la tragerea la sorţi?” Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înainte de Bosnia – România

Întrebat dacă va fi prezent la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026, care va fi pe 5 decembrie, la Washington, Mircea Lucescu a plecat din interviu şi s-a rezumat a spune doar “La revedere”.

Selecţionerul a prefaţat şi duelul cu Bosnia şi a transmis că partida de la Zenica va fi una “decisivă” pentru “tricolori”, care luptă pentru prima prezenţă la un Mondial după 28 de ani.

“Caracterizările le facem după campanii. Ne aşteptăm la un meci cu totul şi cu totul deosebit. Decisiv aş putea spune, în ceea ce priveşte capacitatea de a ne califica. Echipa creşte.

Reclamă
Reclamă

Nu mai e aceeaşi echipă din toamna trecută, au dispărut mulţi jucători din diferite motive, accidentări, faptul că nu joacă la echipele lor. Într-o perioadă foarte scurtă de timp a trebuit să găsim soluţii pentru a forma o echipă competitivă şi a duce mai departe speranţa de calificare.

(Ne vedem la tragerea la sorţi în America?) La revedere”, a declarat Mircea Lucescu, pentru AntenaSport, înainte de Bosnia – România.

Mircea Lucescu a vorbit despre demisie înainte de Bosnia – România

Mircea Lucescu a susţinut o conferinţă de presă înaintea meciului cu Bosnia, de sâmbătă, de la ora 21.45. Întrebat de un jurnalist bosniac despre o eventuală plecare, Lucescu a răspuns sec: “Demis? Eu nu pot fi demis!”

Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşafMoarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
Reclamă

“Pentru mine nu este vreo presiune, este o repsonsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial”, acesta este mesajul categoric al lui Mircea Lucescu. Tehnicianul crede că acum altele erau datele calificării dacă România primea penalty.

“La Bucureşti, am dominat categoric meciul, dacă aveam penalty… Dacă arbitrul ne dădea acel penalty, care era perfect valabil, altfel era meciul”, a spus Mircea Lucescu, care a ţinut să laude lotul Bosniei: “Avem un meci dificil, întâlnim o echipă puternică, cu jucători care au experienţă, dar şi noi avem”, a spus tehnicianul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Observator
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
11:57
Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România: “Mă aştept la o victorie”. Pe ce jucători mizează
11:31
Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo înaintea meciului decisiv de calificare al Portugaliei. Decizia luată de selecţioner
11:09
Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator
11:00
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026
10:58
Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă
10:21
“Va fi mai uşor cu Austria decât cu România”. Bosniacii se tem de “tricolori” înaintea meciului crucial din preliminarii
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 3 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!