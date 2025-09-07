Neluţu Varga, prima reacţie după accidentarea lui Louis Munteanu: "Asta mi s-a spus de la naţională" - Antena Sport

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre accidentarea suferită de Louis Munteanu la echipa naţională. Staff-ul naţionalei României nu a vrut să rişte în privinţa atacantului de 23 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Louis Munteanu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Anunţat titular contra canadienilor, Munteanu a fost înlocuit înaintea partidei cu Denis Drăguş. Ulterior, el a fost trimis acasă pentru investigaţii şi nu va mai face deplasarea în Cipru. Chiar şi în aceste condiţii, Mircea Lucescu nu va chema pe nimeni în locul său pentru meciul cu Cipru.

Neluţu Varga, despre accidentarea suferită de Louis Munteanu la echipa naţională: “Duminică va face un RMN”

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situaţia lui Louis Munteanu. Ar fi vorba doar despre o mică leziune, iar staff-ul naţionalei a luat decizia de a nu risca pentru ca accidentarea atacantului să nu se agraveze.

Cu toate acestea, Louis Munteanu va efectua un RMN în cursul zilei de duminică, pentru a se stabili cu exactitate cât de gravă este situaţia.

“Știu ceea ce mi s-a spus de la echipa națională. Mi s-a spus că are o leziune mică și nu au vrut să riște pentru a nu se rupe. Astă seară ajunge, iar mâine (n.r. duminică) va face un RMN”, a declarat Neluţu Varga, potrivit iamsport.ro.