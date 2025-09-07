Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neluţu Varga, prima reacţie după accidentarea lui Louis Munteanu: "Asta mi s-a spus de la naţională" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Neluţu Varga, prima reacţie după accidentarea lui Louis Munteanu: “Asta mi s-a spus de la naţională”

Neluţu Varga, prima reacţie după accidentarea lui Louis Munteanu: “Asta mi s-a spus de la naţională”

Publicat: 7 septembrie 2025, 8:14

Comentarii
Neluţu Varga, prima reacţie după accidentarea lui Louis Munteanu: Asta mi s-a spus de la naţională

Louis Munteanu / Profimedia

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre accidentarea suferită de Louis Munteanu la echipa naţională. Staff-ul naţionalei României nu a vrut să rişte în privinţa atacantului de 23 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Louis Munteanu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Anunţat titular contra canadienilor, Munteanu a fost înlocuit înaintea partidei cu Denis Drăguş. Ulterior, el a fost trimis acasă pentru investigaţii şi nu va mai face deplasarea în Cipru. Chiar şi în aceste condiţii, Mircea Lucescu nu va chema pe nimeni în locul său pentru meciul cu Cipru.

Neluţu Varga, despre accidentarea suferită de Louis Munteanu la echipa naţională: “Duminică va face un RMN”

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situaţia lui Louis Munteanu. Ar fi vorba doar despre o mică leziune, iar staff-ul naţionalei a luat decizia de a nu risca pentru ca accidentarea atacantului să nu se agraveze.

Cu toate acestea, Louis Munteanu va efectua un RMN în cursul zilei de duminică, pentru a se stabili cu exactitate cât de gravă este situaţia.

“Știu ceea ce mi s-a spus de la echipa națională. Mi s-a spus că are o leziune mică și nu au vrut să riște pentru a nu se rupe. Astă seară ajunge, iar mâine (n.r. duminică) va face un RMN”, a declarat Neluţu Varga, potrivit iamsport.ro.

Reclamă
Reclamă

Accidentarea suferită de Louis Munteanu vine într-un moment complicat pentru atacantul de 23 de ani. Nu doar că a ratat primul său meci din postura de titular la echipa naţională, dar nici prestaţiile din meciurile cu CFR Cluj nu au fost convingătoare.

  • 1 gol a marcat Louis Munteanu, în 11 meciuri disputate pentru CFR Cluj în acest sezon
  • 5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Louis Munteanu, potrivit transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Observator
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto”
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto”
11:40
VideoCampos a câştigat titlul la echipe în Formula 3
11:07
Nicolae Stanciu, într-o galerie selectă! I-a egalat pe Marius Lăcătuş şi Mircea Rednic şi a intrat în Top 10 all-time
10:34
“Cine ştie?” Max Verstappen, la Ferrari? Campionul mondial a dezvăluit ce l-ar determina să piloteze pentru Scuderie
10:23
VIDEOAmanda Anisimova a plâns în hohote după a doua finală de Grand Slam pierdută consecutiv: “Asta e realitatea”
10:01
WTT Champions Macao 2025, turneul la care vor participa Bernadette Szocs şi Eliza Samara, e live în AntenaPLAY (9-14 septembrie)
10:00
“Să fie clar!” Dumitru Dragomir sare în apărarea lui Mircea Lucescu: “Să nu îl mai critice lumea”
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 3 Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” 4 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 5 Marius Șumudică revine pe banca tehnică! Cu ce club este la un pas de a semna 6 Giovanni Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaş cu meciuri în La Liga şi Serie A la FCSB: “Cu nişte condiţii”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut