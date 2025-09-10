"Nu îmi explic!" Mircea Lucescu şi-a criticat jucătorii, după Cipru - România 2-2: "Le-au îngheţat picioarele" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a criticat atitudinea jucătorilor săi, după remiza din Cipru. “Il Luce” este supărat după ce tricolorii au condus cu 2-0, dar nu au reuşit să plece cu toate cele trei puncte de la Nicosia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Repriza a doua l-a dezamăgit pe Mircea Lucescu şi spune că presiunea rezultatului i-a apăsat pe jucătorii săi, mai ales la ocaziile ratate la 2-0.

Mircea Lucescu, după Cipru – România 2-2: “E o lecţie”

Mircea Lucescu nu l-a menajat nici pe arbitrul partidei, fiind de părere că acesta a întors toate situaţiile care erau în favoarea noastră şi că centralul nu mai lăsat România să atace:

“Nu îmi explic cum a putut să dribleze 3-4 jucători acolo. Un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm, la toate situaţiile întorcea jocul împotriva noastră. Nu mă plâng, constat.

În prima repriză am făcut ce trebuia. În repriza a doua parcă le-au îngheţat picioarele, mai ales fundaşii centrali, care au pasat greoi. Le-am dat posibilitatea să fie agresivi. Vom discuta ce avem de discutat. E o lecţie, ce înseamnă fotbalul şi agresivitatea în fotbalul de astăzi.