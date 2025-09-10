"Nu îmi explic!" Mircea Lucescu şi-a criticat jucătorii, după Cipru - România 2-2: "Le-au îngheţat picioarele" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a criticat atitudinea jucătorilor săi, după remiza din Cipru. “Il Luce” este supărat după ce tricolorii au condus cu 2-0, dar nu au reuşit să plece cu toate cele trei puncte de la Nicosia.
Repriza a doua l-a dezamăgit pe Mircea Lucescu şi spune că presiunea rezultatului i-a apăsat pe jucătorii săi, mai ales la ocaziile ratate la 2-0.
Mircea Lucescu, după Cipru – România 2-2: “E o lecţie”
Mircea Lucescu nu l-a menajat nici pe arbitrul partidei, fiind de părere că acesta a întors toate situaţiile care erau în favoarea noastră şi că centralul nu mai lăsat România să atace:
“Nu îmi explic cum a putut să dribleze 3-4 jucători acolo. Un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm, la toate situaţiile întorcea jocul împotriva noastră. Nu mă plâng, constat.
În prima repriză am făcut ce trebuia. În repriza a doua parcă le-au îngheţat picioarele, mai ales fundaşii centrali, care au pasat greoi. Le-am dat posibilitatea să fie agresivi. Vom discuta ce avem de discutat. E o lecţie, ce înseamnă fotbalul şi agresivitatea în fotbalul de astăzi.
Ce pot să spun? Am avut 30 de minute excelente. Am mai avut vreo 2-3 ocazii, pe lângă cea a lui Man, nu le-am valorificat, iar asta a făcut ca ei să răstoarne raportul de forţe.
Să vedem, încă sunt jocuri de jucat. Vom vedea. Cred că au fost mult prea pătrunşi. În momentul în care ne-am văzut cu 2-0 am cedat la mijlocul terenului. Se joacă, pentru că aici în Cipru pot pierde amândouă.
Sorescu e atacant, nu e fundaş. A intrat Tănase, a intrat şi Miculescu. Tot ce s-a făcut, s-a făcut. Nu schimbările au determinat, ci atitudinea. Atâta tot”, a declarat Mircea Lucescu, la primasport.ro.
