Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu suntem la echipa satelor! Cu Edi era altceva". Mircea Rednic, tranșant despre naționala lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Nu suntem la echipa satelor! Cu Edi era altceva”. Mircea Rednic, tranșant despre naționala lui Mircea Lucescu

“Nu suntem la echipa satelor! Cu Edi era altceva”. Mircea Rednic, tranșant despre naționala lui Mircea Lucescu

Andrei Nicolae Publicat: 20 noiembrie 2025, 8:55

Comentarii
Nu suntem la echipa satelor! Cu Edi era altceva. Mircea Rednic, tranșant despre naționala lui Mircea Lucescu

Mircea Rednic - Mircea Lucescu / Colaj Profimedia

Mircea Rednic a analizat naționala României într-o declarație acordată înainte de victoria de moral a “tricolorilor” contra statului San Marino, iar fostul mare jucător nu a avut o părere bună despre Mircea Lucescu și elevii săi. Fostul fundaș antrenat chiar de “Il Luce” la echipe precum Corvinul, Dinamo sau Rapid este de părere că se simte o diferență de atmosfera în vestiarul “tricolorilor” în prezent față de cum era în mandatul lui Edi Iordănescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rednic a vorbit după eșecul din Bosnia al României care a năruit orice speranță a naționalei noastre de a încheia grupa pe locul secund. Deși a recunoscut că Lucescu este vinovat pentru rezultate negative, fostul fundaș a declarat de asemenea că selecționerul nu merită criticile pe care le primește.

Mircea Rednic a criticat dur România lui Mircea Lucescu

În plus, Rednic a sesizat câteva momente în partida de la Zenica care l-au făcut să pună în paralel vestiarul naționalei din perioada lui Edi Iordănescu în raport cu cel din prezent. “Puriul” crede că fostul selecționer instalase o anumită disciplină în lotul său care în anumite momente nu se vede la trupa lui Lucescu. Cu toate acestea, triplul campion al României ca jucător este de părere că “Il Luce” va reuși să rezolve situația.

Au limite, sigur că antrenorul e de vină. Eu am avut și niște clinciuri cu nea Mircea pe situația asta că i-am zis: <<Ai grijă, nea Mircea, că aici dacă pierzi un meci – două, uite lumea cum sare pe tine>>. Asta e România, te desființează și nu meriți.

Trebuie să fim realiști, avem un lot limitat, e bun. Cu Edi era altă atmosferă, era mai aproape de ei, și mai de vârsta lor, a reușit să creeze o disciplină, în primul rând. La Edi n-am văzut gesturi de felul în care am văzut la meciul cu Bosnia, la Rațiu și Man.

Reclamă
Reclamă

Nu e normal să se certe între ei, ăla să nu mai alerge, că nu suntem la echipa satelor, suntem la echipa națională a României! Eu cred că, până la urmă, nea Mircea o s-o scoată la capăt“, a spus “Puriul”, potrivit iamsport.ro.

După ce a terminat grupa de calificare la Mondial pe locul 3, România se îndreaptă spre barajul pentru turneu final, unde a acces prin intermediul primei poziții ocupate în grupa ei în cea mai recentă ediție de Liga Națiunilor. În semifinala de play-off, “tricolorii” pot întâlni Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina.

Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 aniŢara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
12:31
Lionel Messi se va întoarce la Barcelona! Anunţul campionului mondial
12:22
Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: “Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el”
12:09
VIDEOIanis Stoica a marcat pentru Estrela şi a cucerit un trofeu cu formaţia portugheză!
11:58
Meme Stoica, reacţie şoc în cazul transferului lui Louis Munteanu: “Nu l-am vrut niciodată!”
11:41
Tudorel Stoica, iritat la culme: “Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni”
11:14
Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 4 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 5 Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce” 6 Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: “Leşinaţi!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!