"Nu suntem la echipa satelor! Cu Edi era altceva". Mircea Rednic, tranșant despre naționala lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Mircea Rednic a analizat naționala României într-o declarație acordată înainte de victoria de moral a “tricolorilor” contra statului San Marino, iar fostul mare jucător nu a avut o părere bună despre Mircea Lucescu și elevii săi. Fostul fundaș antrenat chiar de “Il Luce” la echipe precum Corvinul, Dinamo sau Rapid este de părere că se simte o diferență de atmosfera în vestiarul “tricolorilor” în prezent față de cum era în mandatul lui Edi Iordănescu.

Rednic a vorbit după eșecul din Bosnia al României care a năruit orice speranță a naționalei noastre de a încheia grupa pe locul secund. Deși a recunoscut că Lucescu este vinovat pentru rezultate negative, fostul fundaș a declarat de asemenea că selecționerul nu merită criticile pe care le primește.

Mircea Rednic a criticat dur România lui Mircea Lucescu

În plus, Rednic a sesizat câteva momente în partida de la Zenica care l-au făcut să pună în paralel vestiarul naționalei din perioada lui Edi Iordănescu în raport cu cel din prezent. “Puriul” crede că fostul selecționer instalase o anumită disciplină în lotul său care în anumite momente nu se vede la trupa lui Lucescu. Cu toate acestea, triplul campion al României ca jucător este de părere că “Il Luce” va reuși să rezolve situația.

“Au limite, sigur că antrenorul e de vină. Eu am avut și niște clinciuri cu nea Mircea pe situația asta că i-am zis: <<Ai grijă, nea Mircea, că aici dacă pierzi un meci – două, uite lumea cum sare pe tine>>. Asta e România, te desființează și nu meriți.

Trebuie să fim realiști, avem un lot limitat, e bun. Cu Edi era altă atmosferă, era mai aproape de ei, și mai de vârsta lor, a reușit să creeze o disciplină, în primul rând. La Edi n-am văzut gesturi de felul în care am văzut la meciul cu Bosnia, la Rațiu și Man.