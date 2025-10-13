Profesionist desăvârșit! Ce a făcut Alex Chipciu a doua zi după România - Austria 1-0 - Antena Sport

Naționala României a dat dovadă de spirit de sacrificiu și a învins Austria, scor 1-0, în urma unui meci epuizant pe Arena Națională. Alexandru Chipciu a fost titular și integralist în acest joc și a alergat aproximativ 10 kilometri.
Ajuns la vârsta de 36 de ani, fotbalistul Universității Cluj a luat o decizie incredibilă a doua zi și a plecat la prima oră din București pentru a lua parte la antrenamentul „șepcilor roșii”.
Alex Chipciu nu a lipsit de la antrenamentul lui U Cluj, după ce a evoluat 95 de minute cu Austria
Alex Chipciu este unul dintre cei mai experimentați jucători din campionatul României, cu evoluții solide în tricoul Universității Cluj, unde este și căpitan de echipă. La 36 de ani, acesta a revenit și la naționala României și a fost titular în partida câștigată de tricolori cu Austria.
A doua zi, fotbalistul a luat decizia de a lua primul avion către Cluj, pentru a putea participa la antrenamentul condus de Ioan Ovidiu Sabău. Dezvăluirea a fost făcută de Florin Gardoș.
„I-am dat un mesaj dimineață să îl felicit pentru evoluția de aseară. Am schimbat câteva cuvinte și l-am întrebat ce face, când merge la Cluj. El mi-a zis că tocmai ce ajunsese în vestiar la antrenament.
Era 09:50, azi dimineață, înainte de emisiune. Mă gândesc că el a luat avionul la 7 azi dimineață să meargă spre Cluj ca să ajungă la antrenament. Atunci a intrat în vestiar când am vorbit cu el!”, a declarat Florin Gardoș, potrivit fanatik.ro.
- Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat”
- Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul”
- Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum”
- Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
- Remarcaţii lui Gigi Becali, după România – Austria 1-0: “Fotbalist! Eu nu credeam”