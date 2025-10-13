Profesionist desăvârșit! Ce a făcut Alex Chipciu a doua zi după România - Austria 1-0 - Antena Sport

Închide meniul
Profesionist desăvârșit! Ce a făcut Alex Chipciu a doua zi după România – Austria 1-0

Daniel Işvanca Publicat: 13 octombrie 2025, 16:49

Alexandru Chipciu în meciul cu Austria / SPORT PICTURES

Naționala României a dat dovadă de spirit de sacrificiu și a învins Austria, scor 1-0, în urma unui meci epuizant pe Arena Națională. Alexandru Chipciu a fost titular și integralist în acest joc și a alergat aproximativ 10 kilometri.

Ajuns la vârsta de 36 de ani, fotbalistul Universității Cluj a luat o decizie incredibilă a doua zi și a plecat la prima oră din București pentru a lua parte la antrenamentul „șepcilor roșii”.

Alex Chipciu nu a lipsit de la antrenamentul lui U Cluj, după ce a evoluat 95 de minute cu Austria

Alex Chipciu este unul dintre cei mai experimentați jucători din campionatul României, cu evoluții solide în tricoul Universității Cluj, unde este și căpitan de echipă. La 36 de ani, acesta a revenit și la naționala României și a fost titular în partida câștigată de tricolori cu Austria.

A doua zi, fotbalistul a luat decizia de a lua primul avion către Cluj, pentru a putea participa la antrenamentul condus de Ioan Ovidiu Sabău. Dezvăluirea a fost făcută de Florin Gardoș.

„I-am dat un mesaj dimineață să îl felicit pentru evoluția de aseară. Am schimbat câteva cuvinte și l-am întrebat ce face, când merge la Cluj. El mi-a zis că tocmai ce ajunsese în vestiar la antrenament.

Era 09:50, azi dimineață, înainte de emisiune. Mă gândesc că el a luat avionul la 7 azi dimineață să meargă spre Cluj ca să ajungă la antrenament. Atunci a intrat în vestiar când am vorbit cu el!”, a declarat Florin Gardoș, potrivit fanatik.ro.

1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
