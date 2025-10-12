"Nebunie" Reacţia lui Chipciu după victoria fantastică a tricolorilor cu Austria: "Nu am mai trăit în viaţa mea" - Antena Sport

Alex Chipciu (36 de ani) a fost în culmea fericirii după victoria “nebună” a tricolorilor, obţinută cu un gol la ultima fază, în meciul cu Austria. România – Austria, partidă care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, s-a terminat 1-0, după golul lui Virgil Ghiţă din prelungirile meciului.

Alex Chipciu a mărturisit, imediat după meci, că nu a mai trăit o astfel de partidă ca jucător la echipa naţională.

Alex Chipciu, după victoria dramatică a naţionalei cu Austria: “E de vis”

“(n.r: Alex, cum e, e mai dulce în ultimul minut?) E de vis. Nu ştiu dacă am mai trăit în viaţa mea, la echipa naţională, la un meci cu Ungaria, când am egalat, dar nu erau suporterii, că era în deplasare, dar pe stadionul ăsta, cu oamenii ăştia, să dai în ultimul minut gol, şi împotriva unei echipe mari, mă gândeam acum: ce e viaţa asta, e nebunie! Viaţa asta e ceva ce nu poţi să explici, treci prin momente ireale.

Am făcut un joc foarte bun, foarte agresiv şi am bătut o naţională mare, zic eu.

(n.r: Cât de mult ne ajută victoria asta în perspectiva calificării la Mondial?) Sincer nu m-am gândit deloc la puncte, la nimic, m-am gândit doar la meciul ăsta. I-am visat. Cred că victoria asta e importantă indiferent dacă vom termina pe locul 2 sau… Mergem la baraj din Liga Naţiunilor, în seara asta s-a arătat că se poate”, a declarat Alex Chipciu în exclusivitate pentru AntenaSport.