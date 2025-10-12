"Nebunie" Reacţia lui Chipciu după victoria fantastică a tricolorilor cu Austria: "Nu am mai trăit în viaţa mea" - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

“Nebunie” Reacţia lui Chipciu după victoria fantastică a tricolorilor cu Austria: “Nu am mai trăit în viaţa mea”

Publicat: 12 octombrie 2025, 23:54

Alex Chipciu în interviul pentru AntenaSport

Alex Chipciu (36 de ani) a fost în culmea fericirii după victoria “nebună” a tricolorilor, obţinută cu un gol la ultima fază, în meciul cu Austria. România – Austria, partidă care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, s-a terminat 1-0, după golul lui Virgil Ghiţă din prelungirile meciului.

Alex Chipciu a mărturisit, imediat după meci, că nu a mai trăit o astfel de partidă ca jucător la echipa naţională.

Alex Chipciu, după victoria dramatică a naţionalei cu Austria: “E de vis”

(n.r: Alex, cum e, e mai dulce în ultimul minut?) E de vis. Nu ştiu dacă am mai trăit în viaţa mea, la echipa naţională, la un meci cu Ungaria, când am egalat, dar nu erau suporterii, că era în deplasare, dar pe stadionul ăsta, cu oamenii ăştia, să dai în ultimul minut gol, şi împotriva unei echipe mari, mă gândeam acum: ce e viaţa asta, e nebunie! Viaţa asta e ceva ce nu poţi să explici, treci prin momente ireale.

Am făcut un joc foarte bun, foarte agresiv şi am bătut o naţională mare, zic eu.

(n.r: Cât de mult ne ajută victoria asta în perspectiva calificării la Mondial?) Sincer nu m-am gândit deloc la puncte, la nimic, m-am gândit doar la meciul ăsta. I-am visat. Cred că victoria asta e importantă indiferent dacă vom termina pe locul 2 sau… Mergem la baraj din Liga Naţiunilor, în seara asta s-a arătat că se poate”, a declarat Alex Chipciu în exclusivitate pentru AntenaSport.

România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!

România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalty, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.

După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49. Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.

Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.

România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte. Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.

