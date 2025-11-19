"Rămâne Mircea Lucescu şi la baraj?" Gică Hagi, o nouă reacţie virală - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 19 noiembrie 2025, 12:11

Italia, Turcia, Danemarca şi Ucraina sunt echipele pe care România le poate întâlni la barajul de calificare pentru Mondialul din America.

Gică Hagi a vorbit despre şansele României, iar “Regele” crede că toate echipele sunt periculoase pentru repretentativa noastră, iar detaliile vor face diferenţa.

“Un adversar mai tare sau mai puţin… toate vor fi meciuri importante. Va fi un meci cu presiune foarte mare, unde trebuie pregătit foarte bine, la mici detalii şi care trebuie câştigat. Sperăm să câştigăm şi să mergem în America”, a spus Gică Hagi.

Întrebat dacă îl vede pe Mircea Lucescu selecţioner şi la baraj, patronul formaţiei Farul Constanţa a răspuns amuzat cu: “Altă întrebare”, semn că pentru el Lucescu are credit total.

Mircea Lucescu: “Până în martie vedem”

Întrebat dacă mai rămâne pentru baraj, Mircea Lucescu a evitat din nou să dea un răspuns concret. Lucescu a vorbit ulterior despre cum vrea să ia presiunea asupra lui, dar și despre cum presa ajunge să facă și rău în momentul în care vorbesc despre viitorul său.

(n.r. Rămâneți la baraj?) Eu mă duc mâine la tragere la sorți, așa că nicio problemă. Până în martie vedem. Vedem încă o dată, ca să pot să pun stop tuturor (n.r. speculațiilor).

(n.r. O lăsați în coadă de pește) Păi foarte bine, ca să preiau asupra mea totul, să îi lase pe jucători în pace. Mulți își fac emisiunile cu numele meu, câte o oră vorbesc numai despre lucrul ăsta. Măcar dacă ar fi corecți, dacă ar analiza aspectele profesionale.

Când încep să intre în alte lucruri care fac rău jucătorilor, îmi fac rău mie, fac rău fotbalului românesc, fac rău masei de suporteri“, a spus Lucescu la conferința de presă.

În vestiar, selecționerul le-a transmis un mesaj cu subînțeles elevilor săi care s-ar traduce prin rămânerea sa la națională și pentru baraj, așa cum s-a scris în ultima perioadă.

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
